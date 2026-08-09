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Hotels in Gespanschaft Lika-Senj, Kroatien

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29
27 immobilienobjekte total found
Hotel 480 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 480 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Fläche 480 m²
Apartmenthaus erste Reihe zum Meer auf der Insel Pag, durch die Brücke mit dem Festland verb…
$1,32M
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Hotel 750 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 750 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 24
Fläche 750 m²
Hotel mit Restaurant in Meeresnähe, nur 100 Meter vom Meer entfernt auf der Insel Pag (Halbi…
Preis auf Anfrage
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Hotel 1 000 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 1 000 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 000 m²
Neues 4 **** Hotel an der Küste in Senj nur 50 Meter vom Meer entfernt! Die Stadt Senj ist e…
$4,86M
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TekceTekce
Hotel 3 510 m² in Opcina Vrhovine, Kroatien
Hotel 3 510 m²
Opcina Vrhovine, Kroatien
Schlafräume 47
Anzahl der Badezimmer 47
Fläche 3 510 m²
Einzigartiges 3 *** Sterne Hotel mit strategischer Lage auf dem Weg zu den Plitvicer Seen in…
$3,40M
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Hotel 289 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 289 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 289 m²
Entdecken Sie die Insel Rab und das wunderschöne Apartmenthaus mit 4 Apartments in Kampor, w…
Preis auf Anfrage
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Hotel 511 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 511 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 511 m²
Eine außergewöhnliche Immobilieninvestitionsmöglichkeit steht in einer sehr gefragten Küsten…
$1,60M
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Hotel 410 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 410 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 410 m²
SENJ AREA - Exklusive Waterfront Residenz mit direktem Zugang zum Meer - erste Reihe an der …
$1,60M
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Hotel 1 000 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 1 000 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 25
Fläche 1 000 m²
Familienhotel auf der Insel Pag zu verkaufen: Eleganter Rückzugsort mit 1000 m² und Gästehau…
$3,43M
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Hotel 110 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 110 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Das charmante Ferienhaus befindet sich in der Region Karlobag in Dalmatien, direkt an der St…
$1,01M
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Hotel 600 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 600 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 600 m²
Am Ufer im Herzen der Stadt Pag bietet diese außergewöhnliche Immobilie eine einzigartige Ko…
$2,17M
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Hotel 460 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 460 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 460 m²
Erstaunliches Anwesen mit 4 Apartments und Swimmingpool in Lukovo Sugarje! So haben Sie Meer…
$666,882
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Hotel 353 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 353 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 353 m²
Luxusvilla mit 4 gepflegten Apartments in Meeresnähe, komplett ausgestattet und möbliert. Es…
$1,37M
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Hotel 594 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 594 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 594 m²
Luxuriöses Apartmenthaus in Lopar auf der Insel Rab, nur 600 Meter vom Meer entfernt, mit Me…
$1,74M
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Hotel 724 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 724 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Fläche 724 m²
Unvollendeter Bau eines Hotels in der 1. Meereslinie in Rtina! Privater Abstieg zum Strand! …
Preis auf Anfrage
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Hotel 593 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 593 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 593 m²
Geräumiges Gästehaus auf der Halbinsel Pag, 1. Reihe zum Meer! Wunderschönes Touristenobjekt…
$1,60M
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Hotel 510 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 510 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 510 m²
Insel Pag, Novalja – Villa mit 20 Apartments nur 300 Meter vom Meer entfernt – Investitionsm…
$5,95M
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Hotel 230 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 230 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Einzigartiges Anwesen in der ersten Reihe zum Meer in der Gegend von Senj mit direktem Absti…
$822,285
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Hotel 20 875 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 20 875 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 86
Anzahl der Badezimmer 86
Fläche 20 875 m²
Einzigartige Investitionsmöglichkeit auf der Halbinsel Pag – zerstörtes Hotel für kompletten…
$5,26M
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Hotel 300 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 300 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht ein freistehendes Haus mit 5 Wohnungen in ruhiger Lage, 300 m vom Meer ent…
$972,289
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Hotel 420 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 420 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 420 m²
Wir freuen uns, Ihnen eine exklusive Immobilienmöglichkeit in einer geschützten, ruhigen Buc…
Preis auf Anfrage
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Hotel 1 045 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 1 045 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 1 045 m²
INSEL PAG, PAG – Geräumiges Hotel am Meer mit Investitionspotenzial, direkt am Meer!Ein schö…
$1,94M
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Hotel 450 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 450 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Entdecken Sie die bezaubernde Region Krlobag in Kroatien – ein unentdecktes Juwel, unberührt…
$951,699
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Hotel in Opcina Vrhovine, Kroatien
Hotel
Opcina Vrhovine, Kroatien
Schlafräume 27
Anzahl der Badezimmer 27
Hotel zu verkaufen oder zu vermieten!Neues Hotel zu verkaufen in der Nähe der Plitvicer Seen…
Preis auf Anfrage
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Hotel 365 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 365 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 365 m²
Wir präsentieren Ihnen ein Apartmenthaus, das nur 250 Meter vom nächsten Strand und 5 Automi…
$1,02M
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Hotel 420 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 420 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 420 m²
Karlobag, Catering-Einrichtung 1. REIHE ZUM MEER, Fläche 420 m2, auf zwei Etagen mit 176 m2 …
Preis auf Anfrage
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Hotel 550 m² in Korenica, Kroatien
Hotel 550 m²
Korenica, Kroatien
Zimmer 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 550 m²
In der Nähe von Korenica, Nationalpark Plitvicer SeenIm Zentrum des Nationalparks Plitvicer …
$495,992
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Hotel 1 673 m² in Prozor, Kroatien
Hotel 1 673 m²
Prozor, Kroatien
Zimmer 25
Fläche 1 673 m²
www.biliskov.com ID: 14949Otočac, Ličko Lešće Im Herzen der Natur befindet sich dieses wund…
$5,19M
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