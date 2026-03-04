Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Langfristige Vermietung
  5. Studio

Langfristige Miete von Studios in Khan Boeng Keng Kang, Kambodscha

8 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 11
$290
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 5
Dieses moderne Studio befindet sich strategisch im Herzen von BKK1, umgeben von einer Vielza…
$1,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Steigen Sie in eine einfache Stadt, die mit dieser charmanten Studio-Wohnung im lebhaften Sa…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5
Dieses stilvolle, moderne Studio-Apartment befindet sich im lebhaften Stadtteil Khan Boeung …
$630
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 9
Entdecken Sie dieses einladende Studio-Apartment zur Miete im lebendigen Herzen von Boeng Ke…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 12
Das One Maison geht über Ihre Wohnung hinaus und bietet in-unit Essentials neben gut gestalt…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 9
Ihr perfekter urbaner Rückzug! Mieten Sie diese geräumige 56m2 Studiowohnung in lebendigem B…
$280
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 3
Das Apartment verfügt über wesentliche Dienstleistungen wie Internet, Schwimmbadzugang, ein …
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
