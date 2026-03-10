Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Studios in Khan Chroy Changvar, Kambodscha

3 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 26
Erleben Sie modernes Wohnen in diesem High-Floor Studio in Morgan EnMaison und bieten atembe…
$300
pro Monat
Studio 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 26
Tauchen Sie ein in atemberaubenden Fluss und Stadtblick von diesem Studio-Wohnung zu vermiet…
$300
pro Monat
Studio 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 10
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus modernem Wohn- und Serenblick mit diesem atemberaube…
$400
pro Monat
