Langfristige Miete von Studios in Khan Mean Chey, Kambodscha

3 immobilienobjekte total found
Studio in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Studio
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Entdecken Sie gemütliches Wohnen in dieser charmanten Studio-Wohnung zu vermieten, eingebett…
$170
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 6
Mieten Sie ein charmantes 38m2 Studio-Wohnung im Bustling Chak Angrae Leu, Mean Chey, Phnom …
$330
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Studio
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Mieten Sie ein schickes Studiowohnung in pulsierendem Chak Angrae Leu, Mean Chey! Erleben Si…
$170
pro Monat
Eine Anfrage stellen
