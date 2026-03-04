Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Studios in Khan Chamkar Mon, Kambodscha

5 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich in der Nähe von Boeung Trabek Market (1 Minute entfernt), Toul Tom…
$320
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Stockwerk 10
Entdecken Sie Ihren perfekten urbanen Rückzug! Diese charmante Studio-Wohnung zur Miete in p…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dies ist eine voll möblierte Ein-Zimmer-Wohnung in einem sicheren Gebäude mit 24-Stunden-Sic…
$260
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Erleben Sie urbanes Wohnen in diesem geräumigen Studio-Apartment, eingebettet im exklusiven …
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 10
Entdecken Sie dieses stilvolle 1-Zimmer-Wohnung zu vermieten, schlau gestaltet in einem mode…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
