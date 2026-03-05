Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Studios in Khan Toul Kork, Kambodscha

9 immobilienobjekte total found
Studio in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Entdecken Sie lebendiges städtisches Wohnen! Diese freundliche Studio-Wohnung zu vermieten i…
$200
pro Monat
Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 7
Dieses moderne und gut gestaltete 50m2 Studio bietet die perfekte Mischung aus Komfort und B…
$250
pro Monat
Studio in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Entdecken Sie dieses charmante Studio-Wohnung zu vermieten im Herzen von Tuol Kouk, Phnom Pe…
$270
pro Monat
Studio 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 5
Dies ist eine voll möblierte Studiowohnung in Toul Kork Bereich. Es ist günstig, nur einen 3…
$540
pro Monat
Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Ein Studio-Apartment ist in der Nähe des Olympiastadions und des City Mall Market (ca. 250m …
$150
pro Monat
Studio in Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Studio
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Fläche 20 m²
Wohnung Zimmer zu vermieten in der Nähe Olympiastadion und City Mall Market (ca. 250m) - Zim…
$150
pro Monat
Studio 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 22
Dieses moderne Studio-Apartment im Herzen von Boeng Kak bietet eine perfekte Mischung aus Ko…
$500
pro Monat
Studio in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Entdecken Sie Ihre perfekte urbane Flucht! Dieses stilvolle Studio-Apartment ist in lebendig…
$250
pro Monat
Studio in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Entdecken Sie die lebendige Stadt, die in dieser charmanten Studio-Wohnung zu vermieten in T…
$250
pro Monat
