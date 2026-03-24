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Langfristige Miete von Studios in Phnom Penh, Kambodscha

Khan Sen Sok
3
Khan Boeng Keng Kang
8
Khan Chamkar Mon
5
Khan Mean Chey
3
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33 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 5
Dieses moderne Studio befindet sich strategisch im Herzen von BKK1, umgeben von einer Vielza…
$1,100
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Steigen Sie in eine einfache Stadt, die mit dieser charmanten Studio-Wohnung im lebhaften Sa…
$450
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 9
Ihr perfekter urbaner Rückzug! Mieten Sie diese geräumige 56m2 Studiowohnung in lebendigem B…
$280
pro Monat
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Studio in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Entdecken Sie dieses charmante Studio-Wohnung zu vermieten im Herzen von Tuol Kouk, Phnom Pe…
$270
pro Monat
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Studio in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Studio
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Entdecken Sie gemütliches Wohnen in dieser charmanten Studio-Wohnung zu vermieten, eingebett…
$170
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 16
Genießen Sie den Fluss am Vue Aston, einem der schönsten Kondominiumprojekte von Phnom Penh.…
$350
pro Monat
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Studio in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Entdecken Sie Ihre perfekte urbane Flucht! Dieses stilvolle Studio-Apartment ist in lebendig…
$250
pro Monat
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Studio in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Studio
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Mieten Sie ein schickes Studiowohnung in pulsierendem Chak Angrae Leu, Mean Chey! Erleben Si…
$170
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Ein Studio-Apartment ist in der Nähe des Olympiastadions und des City Mall Market (ca. 250m …
$150
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 26
Tauchen Sie ein in atemberaubenden Fluss und Stadtblick von diesem Studio-Wohnung zu vermiet…
$300
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 10
Entdecken Sie dieses stilvolle 1-Zimmer-Wohnung zu vermieten, schlau gestaltet in einem mode…
$800
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 9
Entdecken Sie dieses einladende Studio-Apartment zur Miete im lebendigen Herzen von Boeng Ke…
$650
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Stockwerk 10
Entdecken Sie Ihren perfekten urbanen Rückzug! Diese charmante Studio-Wohnung zur Miete in p…
$350
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 20
„Wenn Sie eine schöne Studiowohnung in der besten Lage suchen, besuchen Sie City View in Boe…
$450
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dies ist eine voll möblierte Ein-Zimmer-Wohnung in einem sicheren Gebäude mit 24-Stunden-Sic…
$260
pro Monat
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Studio in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5
Dieses stilvolle, moderne Studio-Apartment befindet sich im lebhaften Stadtteil Khan Boeung …
$630
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich in der Nähe von Boeung Trabek Market (1 Minute entfernt), Toul Tom…
$320
pro Monat
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Studio in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Entdecken Sie die lebendige Stadt, die in dieser charmanten Studio-Wohnung zu vermieten in T…
$250
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Erleben Sie urbanes Wohnen in diesem geräumigen Studio-Apartment, eingebettet im exklusiven …
$600
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 26
Erleben Sie modernes Wohnen in diesem High-Floor Studio in Morgan EnMaison und bieten atembe…
$300
pro Monat
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Studio in Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Studio
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Fläche 31 m²
Stockwerk 6
Treten Sie in urbane Eleganz! Diese helle 31m2 Studiowohnung zur Miete in pulsierendem Saens…
$250
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 10
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus modernem Wohn- und Serenblick mit diesem atemberaube…
$400
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 6
Mieten Sie ein charmantes 38m2 Studio-Wohnung im Bustling Chak Angrae Leu, Mean Chey, Phnom …
$330
pro Monat
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Studio in Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Studio
Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 15
Dieses voll möblierte Studio-Apartment in Sen Sok ist bereit und bietet eine günstige Lage: …
$370
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 12
Das One Maison geht über Ihre Wohnung hinaus und bietet in-unit Essentials neben gut gestalt…
$550
pro Monat
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Studio in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Entdecken Sie lebendiges städtisches Wohnen! Diese freundliche Studio-Wohnung zu vermieten i…
$200
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 22
Dieses moderne Studio-Apartment im Herzen von Boeng Kak bietet eine perfekte Mischung aus Ko…
$500
pro Monat
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Studio in Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Studio
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Fläche 20 m²
Wohnung Zimmer zu vermieten in der Nähe Olympiastadion und City Mall Market (ca. 250m) - Zim…
$150
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 3
Das Apartment verfügt über wesentliche Dienstleistungen wie Internet, Schwimmbadzugang, ein …
$400
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 16
Dieses voll möblierte Studio-Apartment in Sen Sok ist bereit und bietet eine günstige Lage: …
$420
pro Monat
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