  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Sen Sok
  4. Langfristige Vermietung
  5. Studio

Langfristige Miete von Studios in Khan Sen Sok, Kambodscha

3 immobilienobjekte total found
Studio in Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Studio
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Fläche 31 m²
Stockwerk 6
Treten Sie in urbane Eleganz! Diese helle 31m2 Studiowohnung zur Miete in pulsierendem Saens…
$250
pro Monat
Studio 1 zimmer in Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 16
Dieses voll möblierte Studio-Apartment in Sen Sok ist bereit und bietet eine günstige Lage: …
$420
pro Monat
Studio in Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Studio
Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 15
Dieses voll möblierte Studio-Apartment in Sen Sok ist bereit und bietet eine günstige Lage: …
$370
pro Monat
