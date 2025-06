Über den Entwickler

Wir sind ein erfahrener Bauträger in Kambodscha und haben bereits fünf Apartmentkomplexe erfolgreich realisiert. Aktuell bauen wir drei neue Wohnanlagen in Phnom Penh und haben den Vorverkauf unseres neuesten Projekts Time Square 10 in der Ferienhauptstadt Sihanoukville gestartet. Für 2025 ist bereits ein weiteres Projekt geplant.

Wir finanzieren unsere Bauvorhaben ausschließlich mit Eigenkapital – ohne Fremdmittel. Dank unserer Erfahrung können wir Baukosten minimieren und Immobilien zu niedrigeren Preisen als andere Entwickler anbieten.

Beim Kauf einer Immobilie über uns bieten wir Ratenzahlungsmodelle sowie Finanzierungsmöglichkeiten an. Zudem unterstützen wir beim Wiederverkauf, bei Renovierungen und Möblierungen. Wenn Sie nach Kambodscha umsiedeln möchten – helfen wir Ihnen gerne auch dabei.

Wir laden Sie herzlich ein, das Königreich Kambodscha zu entdecken!