  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Siem Reap
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Siem Reap, Kambodscha

3 immobilienobjekte total found
Wohnung in Siem Reap, Kambodscha
Wohnung
Siem Reap, Kambodscha
Fläche 38 m²
Stockwerk 5/32
Luxusimmobilien in Phnom Penh, Kambodscha. Hochhauskomplex mit Blick auf den Fluss. Investit…
$50,000
Wohnung in Siem Reap, Kambodscha
Wohnung
Siem Reap, Kambodscha
Fläche 38 m²
Stockwerk 3/32
Luxusimmobilien in Phnom Penh, Kambodscha. Hochhauskomplex mit Blick auf den Fluss. Investit…
$50,000
Wohnung in Siem Reap, Kambodscha
Wohnung
Siem Reap, Kambodscha
Fläche 38 m²
Stockwerk 24/32
Luxusimmobilien in Phnom Penh, Kambodscha. Hochhauskomplex mit Blick auf den Fluss. Investit…
$58,000
Immobilienangaben in Siem Reap, Kambodscha

Günstige
Luxuriös
