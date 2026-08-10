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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
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Khan Daun Penh, Kambodscha
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Stockwerk 42
Vierzimmer-Duplex.Das Haus ist gebaut. Die interne Teilung wird beibehalten.Dies ist ein Eli…
$323,840
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 17/39
🏢 Time Square 9 "The Gatsby" startet in BKK1! Vorverkaufspreise beginnen bei nur $1,XXX/sqm …
$80,000
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Immobilienangaben in Kambodscha

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