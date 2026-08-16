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Häuser in Sofia City, Bulgarien

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Sofia
21
27 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 7 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 7
Fläche 330 m²
$334,835
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Haus in Vladaya, Bulgarien
Haus
Vladaya, Bulgarien
$585,886
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Haus 6 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 6
Fläche 250 m²
Die Agentur "Kvadrat" freut sich, Ihnen ein schönes sonniges Haus im ausgezeichneten Viertel…
$290,656
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 3 zimmer in Bankja, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Bankja, Bulgarien
Zimmer 3
Fläche 200 m²
$267,403
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Reihenhaus in Sofia, Bulgarien
Reihenhaus
Sofia, Bulgarien
$987,176
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Haus in Sofia, Bulgarien
Haus
Sofia, Bulgarien
$697,574
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 zimmer in Pantscharewo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Pantscharewo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Das Haus befindet sich in der Nähe des Komplexes "White Kirche". Neue moderne Architektur mi…
$435,984
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Haus in Pantscharewo, Bulgarien
Haus
Pantscharewo, Bulgarien
Fläche 695 m²
Agency Square is pleased to offer you a beautiful luxury furnished sunny house with a superb…
$791,994
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Haus 3 Schlafzimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Sofia, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Bestay Property presents a spacious new house on three floors with built-up area of 200 sq.m…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 4
Fläche 120 m²
$155,762
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Haus in Sofia, Bulgarien
Haus
Sofia, Bulgarien
Fläche 250 m²
We present you a new project in the capital, Sofia - Vitosha town house from 6 family houses…
$455,595
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Haus 4 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 4
Fläche 70 m²
$64,901
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Haus 20 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 20 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 20
Fläche 1 400 m²
Agency Kvadrat sells a completely renovated building - with total built-up area of ​​1400 sq…
$1,74M
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Haus 5 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 5
Fläche 249 m²
BIG HOUSE! CLOSED COMPLEX! We bring to your attention a ready-made design and fully furnishe…
$486,553
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Haus 9 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 9 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
For connoisseurs of country silence, clean air and mountain landscapes! We offer for sale a …
$617,673
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Haus 5 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 5
Fläche 360 m²
Wir präsentieren Ihnen ein schönes Familienhaus, komplett fertig und teilweise möbliert. Es …
$535,705
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Villa 7 zimmer in Sofia, Bulgarien
Villa 7 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 584 m²
Etagenzahl 2
Bestay Property präsentiert den Hotel Complex zum Verkauf, der in einem Stadthaus aus den 18…
$1,60M
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Haus 4 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 4
Fläche 100 m²
$151,436
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Herrenhaus 7 zimmer in Sofia City, Bulgarien
Herrenhaus 7 zimmer
Sofia City, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 3
Bestay Property präsentiert ein exklusives Investitionsgebäude im prestigeträchtigen idealen…
$799,688
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Haus 10 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 10 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 10
Fläche 430 m²
$324,505
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Haus 10 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 10 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 10
Fläche 500 m²
$713,910
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Haus 7 Schlafzimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 7 Schlafzimmer
Sofia, Bulgarien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 779 m²
Bestay Property presents a luxury residence in the city of Sofia in Vitosha district. The pr…
$3,29M
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Haus 5 Schlafzimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 5 Schlafzimmer
Sofia, Bulgarien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 728 m²
Bestay Property bietet Ihnen eine moderne Luxus- und voll ausgestattete Residenz zum Verkauf…
$3,49M
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Haus in Sofia, Bulgarien
Haus
Sofia, Bulgarien
Fläche 270 m²
$356,955
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Haus 6 zimmer in Busmantsi, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Busmantsi, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
$128,720
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Haus in Sofia, Bulgarien
Haus
Sofia, Bulgarien
Fläche 890 m²
Real estate sales and rental agency "KVADRAT" offers you a house at the foot of Vitoshi, Boy…
$596,001
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Haus 8 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 8 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
$454,307
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Immobilienangaben in Sofia City, Bulgarien

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Schwimmbad
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