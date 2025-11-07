Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Bashkia Shijak, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Maminas, Albanien
Haus 3 zimmer
Maminas, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
Das Privathaus liegt zwischen Durrës und Tirana, nicht weit von der Autobahn entfernt in ein…
$242,812
Immobilienangaben in Bashkia Shijak, Albanien

