Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Sarande
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Terrasse

Stadthäuser mit Terrasse in Bashkia Sarande, Albanien

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 2 zimmer in Metoq, Albanien
Reihenhaus 2 zimmer
Metoq, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
🏠PRIVATE HOUSE FOR SALE 2+1 85m2 📍Deliu Street/Metoq 💰140.000€ The House is completly f…
$162,112
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bashkia Sarande, Albanien

mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen