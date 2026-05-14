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Monte-Life (Real estate agency | Агентство недвижимости)

Montenegro, Gemeinde Budva
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Company type
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2012
Auf der Plattform
Auf der Plattform
5 jahre 8 Monate
Sprachen
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English, Русский, Crnogorski
Über die Agentur
Der Monte-Life Agentur verfügt über eine 10-jährige Erfahrung auf dem Immobilienmarkt von Montenegro. Wir haben eine umfangreiche Immobiliendatenbank im ganzen Land: Studio-Apartments, Häuser, High-End-Unterkünfte, Hotels, Boutique-Villen, Investitionsprojekte und Baustellen. Wir begleiten unsere Kunden in jeder Phase einer Transaktion, unterstützen Sie bei der rechtlichen Papierarbeit und erhalten eine Aufenthaltserlaubnis. Montenegro ist ein Land mit enormem Potenzial. Immobilien hier zu kaufen ist nicht nur eine große Investition, sondern auch eine Chance für ein stabiles Mieteinkommen. Wir freuen uns, Sie als Kunde zu haben!
Dienstleistungen
Wir bieten unseren Kunden an jedem Schritt des Prozesses eine komplexe Nachverfolgung. Die günstigsten Bedingungen für Immobilientransaktionen! Volle rechtliche Unterstützung und Beratung zum Kauf, Verkauf, Registrierung und Vermietung von Unbeweglichen. Unterstützung bei der Erlangung einer dauerhaften und/oder vorübergehenden Aufenthaltsgenehmigung in Montenegro. Notarische und rechtliche Unterstützung bei Ihnen.
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