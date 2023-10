Wir sind in sozialen Netzwerken

Beschreibung des Unternehmens

Immobilienagentur CRASSULA Estate – im Herzen von Budva! Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche nach der perfekten Immobilie für Ihre Wohn- oder Investitionsbedürfnisse.

Unser Ziel ist es, Ihnen ein nahtloses und stressfreies Erlebnis zu bieten. CRASSULA Estate ist hier, um Sie bei jedem Schritt des Weges zu führen.



CRASSULA Estate ist eine globale Immobilienagentur, eine Abteilung des renommierten türkischen Konglomerats CRASSULA DEVELOPMENT. Mit strategisch günstig gelegenen Büros in Nordzypern, Kasachstan, und Montenegro sowie vertrauenswürdige Partner aus verschiedenen Ländern sind darauf spezialisiert, unseren geschätzten Kunden eine umfassende Suite von Immobiliensuchdiensten anzubieten. Von der Beschaffung der perfekten Investitionsmöglichkeit bis hin zur Erleichterung einer nahtlosen Dokumentation stellen wir sicher, dass Ihre Immobilienreise problemlos ist.

CRASSULA hat einen riesigen Hintergrund.

Die Familie des Eigentümers ist seit 1960 in der Türkei im Geschäft. 1975 haben wir unsere Tätigkeitsbereiche auf Textilien und Immobilien ausgeweitet und in den folgenden Jahren begonnen, in der Bauindustrie tätig zu werden.

Seit mehr als 30 Jahren in der Bauindustrie tätig, haben wir beschlossen, unsere Grenzen auf Nordzypern auszudehnen und Crassula Development 2017 zu gründen.

HMT GOLD und Crassula Jewelry, die wir 2016 gegründet haben, zielen darauf ab, die führende Position im Gold- und Schmucksektor zu erreichen. Der Grundstein für die Ideen und Ideen wurde gelegt. In dieser Hinsicht hat unser Unternehmen in sehr kurzer Zeit große Schritte unternommen und ist das erste und einzige Goldimport- und Exportunternehmen in der Region Südostanatolien geworden.

Unser Unternehmen, das mit selbstbewussten Schritten in der Branche spazieren geht, ist zum wachsenden und steigenden Wert des Sektors in unserer Region geworden, indem es sein Verständnis für qualitativ hochwertige Dienstleistungen nicht beeinträchtigt.