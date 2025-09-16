  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Dupp

Dupp

Südkorea, Seoul
;
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2020
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English, Русский
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 03:11
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Zertifikate
Unsere Makler in Südkorea
Kate Dupp
Kate Dupp
1 immobilienobjekt
Agenturen in der Nähe
TSA
Südkorea, Seoul
Gewerbeimmobilien 3
Wir konzentrieren uns auf die Identifizierung und den Erwerb von Grundstücken an einzigartigen Standorten und helfen einzelnen Investoren dabei, rechtzeitig, sichere und profitable Landinvestitionen in Südkorea zu tätigen. Wir erwerben Grundstücke direkt von Bankvorabschlüssen/Vorabschlüssen…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen