TSA

Südkorea, Seoul
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
5 jahre
Sprachen
Webseite
profitkorea.com/
Wir konzentrieren uns auf die Identifizierung und den Erwerb von Grundstücken an einzigartigen Standorten und helfen einzelnen Investoren dabei, rechtzeitig, sichere und profitable Landinvestitionen in Südkorea zu tätigen. Wir erwerben Grundstücke direkt von Bankvorabschlüssen/Vorabschlüssen und öffentlichen Auktionen, um unseren Kunden die günstigsten Preise in dieser Nische anzubieten. Unser Unternehmen führt eine umfassende Landinvestitionsforschung und -analyse durch, bevor es unseren Kunden angeboten wird.
Yuliya Son
Yuliya Son
3 immobilienobjekte
Sprachen
English, Русский
