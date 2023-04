Clover Homes

Golden Visa Properties ist einer der führenden Immobilienmakler in Portugal, mit Hauptsitz an der Algarve und Repräsentanzen in der Region Lissabon und Porto und befasst sich mit einigen der exklusivsten Immobilien in Portugal und auf dem internationalen Markt.

Golden Visa Properties ist bei den portugiesischen Behörden als lizenzierter Agent registriert und entspricht strengen Standards, ergänzt durch sein multinationales Team. Es spricht fließend Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch und Portugiesisch unter anderem.

Golden Visa Properties ist auch auf Immobilien spezialisiert, die Zugang zum Golden Visa gewähren, und verfügt über eine gute Sammlung von Immobilien, die den Antragsteller für die Anwendung des Golden Visa Portuguese klassifizieren.