Cleox Inversiones

Bennecke wurde 1988 gegründet und unser Büro befindet sich in Punta Prima an der Costa Blanca zwischen Torrevieja und dem beliebten Touristenort der Orihuela Costa. Bennecke verfügt über 32 Jahre Erfahrung in der Suche nach ihren Kunden zu ihren Traumimmobilien in Spanien und ist eine der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Immobilienagenturen an der Costa Blanca. Die größte Nachfrage nach spanischen Immobilien sind ohne Zweifel die Immobilien, die nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt sind, Die Immobilienpreise sind normalerweise wesentlich höher als die im Landesinneren, daher lohnt es sich, zuerst einzukaufen, bevor Sie Ihre Wahl treffen. Bennecke ist ein vertrauenswürdiger, bekannter professioneller Immobilienmakler, der seine Kunden an die erste Stelle setzt und sie durch jeden Schritt des Prozesses führt. Wir können unseren Kunden persönliche und rechtliche Beratung und Unterstützung anbieten und gleichzeitig einige der besten Häuser zum Verkauf in Spanien anbieten. Unser umfangreiches Angebot an Immobilien umfasst Wiederverkäufe, Neubauten und wichtige fertige Immobilien für alle Arten von Immobilien wie Villen, Apartments, Stadthäuser, Penthäuser und einige der besten Luxusimmobilien, die Sie überall finden können. Bennecke expandiert und bietet ständig viel mehr Immobiliendienstleistungen an, einschließlich Immobilienverwaltung, und wir haben jetzt eine eigene Mietabteilung. Nachfolgend finden Sie nur einige unserer neuesten Immobilien zum Verkauf in Spanien. Sie können auch einzelne Immobilienbereiche wie die beliebte Costa Blanca & durchsuchen & Torrevieja oder Suche nach Immobilienart für spanische Villen, Apartments, Stadthäuser oder Penthäuser.