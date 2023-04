Best Luxury Properties

Beschreibung des Unternehmens

Die spanische Immobilienagentur “ BEST ” hat bereits 1992 ihre Arbeit im Bereich Immobiliendienstleistungen aufgenommen! In all den 26 Jahren haben wir Immobilien an der Küste der Costa Blanca verkauft: Javea-Moraira-Calpe-Altea-Albir-Benidorm-Villajoyosa-San Juan-Alicante und in anderen Regionen Spaniens wie uns Ibiza, Marbella, Malaga, Barcelona, Mallorca und viele andere. Es ist die optimale Wahl für unsere Kunden: der Preis für das Leben, das Klima, die Natur, die nahe gelegenen Flughäfen, herausragende Colleges für Kinder und Jugendliche, großartige medizinische Versorgung. In unserem Büro, das sich all die Jahre in einem Luxuswohnkomplex “ ALTEA HILLS ” befindet, wo Sie ein Haus Ihres Traums oder ein Grundstück für den weiteren Bau Ihres Privateigentums kaufen können, indem Sie sich an unsere Architekten wenden, um Ihr persönliches Projekt weiterzuentwickeln. Wir bieten unseren Kunden einen qualitativ hochwertigen Service sowie je nach Geschmack unserer Kunden, Wir können eine breite Palette von Immobilien in verschiedenen Küstengebieten zu einem attraktiven Preis im Voraus anbieten. Unsere Agentur arbeitet an folgender Servicelinie: Elite-Immobilien, Gewerbeimmobilien, Grundstücke für unterschiedliche Kundenbedürfnisse, Fertigobjekt vom Bauunternehmer, Sekundärmarkt für Wohnimmobilien, und wir bieten ein umfassendes Gespenst von Dienstleistungen beim Kauf oder Bau von Immobilien sowie deren Nutzung und Miete.