Dienstleistungen

Vollständige Palette von Immobiliendienstleistungen

ANHANG Suche und Auswahl von Objekten

Ob Sie nach Ihrem Traumhaus, einer lukrativen Investition oder einem erstklassigen Gewerberaum suchen, wir haben das Know-how, um das perfekte Anwesen zu finden.

Zugang zu einem vielfältigen Portfolio an Immobilien.

Personalisierte Empfehlungen basierend auf Ihren Zielen.

Eine eingehende Analyse des Marktes, um vielversprechende Möglichkeiten zu identifizieren.

2. Professionelle rechtliche Unterstützung

Immobilientransaktionen erfordern eine sorgfältige rechtliche Unterstützung. Unser erfahrenes Rechtsteam sorgt für Compliance, Transparenz und Sicherheit auf jeder Stufe.

Vorbereitung und Prüfung von Verträgen.

Durchführung einer detaillierten Due Diligence (due diligence).

Komplexe rechtliche Prozesse professionell verwalten.

3. Verwaltung von Transaktionen jeglicher Komplexität

Wir verwalten alle Aspekte des Transaktionsprozesses, unabhängig von seiner Komplexität, erfolgreich.

Koordinierung von Transaktionen mit mehreren Parteien.

Klare und transparente Kommunikation auf jeder Stufe.

Um die Transaktion erfolgreich abzuschließen, werden neue Probleme angesprochen.

4. Vermögensverwaltung nach Kauf

Unsere Arbeit endet nicht in der Phase der Transaktion. Wir bieten eine Reihe von Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass Ihre Immobilie weiterhin Ihren Erwartungen entspricht und ihren Wert behält.

Instandhaltungsmanagement: Umfassende Wartung der Anlagen, um ihren optimalen Zustand zu gewährleisten.

Reparatur und Modernisierung: Unterstützung bei Projekten zur Verbesserung der Funktionalität, Ästhetik und Kostensteigerung.

Personalsuche und -management: Unterstützung bei der Auswahl zuverlässiger Mieter, Verwaltung von Mietverträgen und Gewährleistung eines sorglosen Prozesses.

Vertriebsunterstützung: Wenn sich Ihre Pläne ändern, helfen wir Ihnen schnell Käufer zu finden und Ihre Gewinne zu maximieren.

5. Verschiedene Immobilienlösungen

Wir sind auf alle Arten von Einrichtungen spezialisiert und bieten kundenspezifische Lösungen:

Wohnimmobilie: Wohnungen, Häuser, Villen.

Gewerbeimmobilien: Bürofläche, Einzelhandel, Lagerhallen.

Investitionsprojekte: Grundstückserwerb und Baumanagement.

6. Immobilien Investment Management

Wir helfen Investoren, maximale Renditen durch das professionelle Management ihrer Immobilienportfolios zu erzielen.

Identifizierung von vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten auf dem Immobilienmarkt von Lettland.

Entwickeln Sie individuelle Anlagestrategien nach Ihren finanziellen Zielen.

Bereitstellung aktueller Marktinformationen und Tracking-Ergebnisse zur Optimierung der Profitabilität.

7. Immobilien Investment Management

Für Bürger, die nicht in der Europäischen Union ansässig sind, haben wir uns auf eine Aufenthaltsgenehmigung in Lettland durch Immobilieninvestitionen spezialisiert. Dank 17 Jahren Erfahrung und einer großen Anzahl zufriedener Kunden begleiten wir Sie in jeder Phase:

Unterstützung bei der Vorbereitung der Dokumentation und Erfüllung der Anforderungen an die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung.

Rechtliche und verfahrensrechtliche Unterstützung, um einen reibungslosen Dokumenteneintrag zu gewährleisten.

Ständige Unterstützung für eine erfolgreiche Integration in das lettische Leben.

8. Immobilienversicherung und Versicherungen

Schützen Sie Ihre Investition mit unseren zuverlässigen Versicherungen. Wir schlagen vor: