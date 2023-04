Silver Fox

Ein am schnellsten wachsendes und ranghöchstenes Immobilienunternehmen in Lettland mit 30 + professionellen Maklern und 4 Jahren Erfahrung auf dem lettischen Markt. AVER konzentriert sich hauptsächlich auf neue Entwicklungen, Medien, Unternehmen und die Lux-Segmente. AVER Brokerage hat zwei Hauptüberzeugungen: Erstens ist Vertrauen, und dies könnte die Hauptkomponente sein, um die Lücke für langfristige und gute Beziehungen zwischen unseren Kunden zu schließen. Zweitens ist Verantwortung, Unsere Erfahrung auf dem Immobilienmarkt macht uns voll und ganz bewusst, welche Möglichkeiten durch einen Deal und jeden Verkauf oder Kauf von Immobilien, an denen wir beteiligt sind, entstehen können, verlässt sich auf unsere Schultern. Unsere Art, Immobiliengeschäfte abzuschließen, besteht darin, sie mit transparenten Maßnahmen so reibungslos wie möglich zu gestalten und Details in aufsteigenden Schritten zu platzieren, um die Struktur des Wohnungskaufs zu verstehen.