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Exodus Riverside Residence

Avanos, Turkey
from
€121,000
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About the complex

Exodus Riverside Residence Demirtaş is a new quality of life and relaxation at sea. The complex is being built in the Demirtash region, where there is still no mass tourism and an atmosphere of provincial calm and coziness remains. It is here, due to the availability of free plots of land, that soon there will be a new modern Alanya, a dream city on the shores of the Mediterranean Sea. The project is 1.4 km from the beach. The beaches of the Demirtash district are characterized by a wide shore and cleanest water in the sea, there are no ports and large hotels, which will allow you to enjoy a relaxing holiday without a significant flow of tourists. The project consists of 4 residential blocks for 324 apartments and a large territory of the courtyard with green areas, pools. Start of construction May 2022, completion of construction May 2024.
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2024
New building location
Avanos, Turkey

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Exodus Riverside Residence
Avanos, Turkey
from
€121,000
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Completion date: 2023
Авсаллар на карте находится в 35 км запад от Алании. Растояние до международного аэропорта Анталии 70 км, до аэропорта города Газипаша – 75 км. Туристы выбирают Авсаллар за роскошные песчаные пляжи, бескрайние хвойные леса и мягкий климат. Круглый год в Асалларе отдыхают люди со всех уголков земного шара и у вас есть возможность сделать этот райский уголок своим вторым домом и местом отдыха. Погода в Авсалларе летом +30о С в среднем и +15 о С зимой.   Жилые комплексы Авсаллар занимают большую площадь и почти все имеют широкую инфраструктуру. Здесь комфортно отдыхать круглый год. В Авсалларе находятся супермаркеты, овощные и мясные лавки, еженедельно проходят фермерские рынки, сервисы аренды автомобилей и все, что нужно для комфортной жизни. На фермерском рынке вы можете приобрести свежие фрукты и овощи, домашние сыр и творог, разнообразные оливки.   Через Авсаллар проходят автобусы в направлении центра Алании и Манавгата. Там вам будут доступны торговые центры, кинотеатр, боулинг, ночные клубы и изысканные рестораны с роскошными видами на город. Автобусные остановки расположены как на набережной, так и на основных улицах Авсаллара. Для вызова службы такси – достаточно нажать кнопку вызова у ворот вашего дома.   Район Авсаллар выбирают семейные люди и последователи экологически чистой жизни. Квартиры в жилых комплексах Авсаллара пользуются высоким спросом среди туристов и хорошо сдаются в аренду.   Жилой комплекс будет состоять из 2 блоков на 5 и 7 этажей. Доступны квартиры планировкой 1+1, 2+1, дуплекс 2+1, дуплекс 3+1, всего 50 квартир. Два жилых блока объединены общей территорией и инфраструктурой.   Для жителей и гостей резиденции Eden Garden на территории доступы: открытый и крытый бассейны, лаунж зона, кафе, фитнес салон, сауна, паровая комната, детская площадка в саду, беседка с мангалом для барбекю. Автопарковка на территории, территория охраняемая, с круглосуточным видеонаблюдением по периметру. Начало строительства – декабрь 2021 года. Сдача в эксплуатацию – декабрь 2023 года.   Купить квартиру в Алании просто как никогда. Квартиры на этапе строительства доступна для приобретения с беспроцентной рассрочкой. Рассрочку предоставляет застройщик. Первоначальный взнос составляет 30%, остальная сумма вносится равными частями поквартально или  помесячно до декабря 2023 года.   Кроме пляжей и хвойных лесов, в Авсалларе доступны активные виды отдыха. Пешие прогулки в горах, сафари на квадроциклах, сплавы по горной реке, погружение с аквалангом, прогулки на яхте – все это вы легко найдете в ближайшем туристическом центре.
Residential complex Kompleks v Avsallare
Residential complex Kompleks v Avsallare
Avsallar, Turkey
from
€119,000
Completion date: 2023
The residential complex is located in the city of Alanya almost in the center of the Avsallar district, near the most famous Injekum beach. The investment project will consist of one residential block, 10 floors with a total complexity of 90 apartments. There are planning apartments to choose from: 1 + 1 ( 46 -50sq.m. ), 2 + 1 ( 78 sq.m. ), duplexes with access to the garden 2 + 1 ( 105 sq.m ). All apartments are rented with high-quality clean decoration, plumbing, kitchen set. The territory of the complex will be decorated with decorative green spaces and a well-groomed garden. The complex also provides a system of round-the-clock video surveillance. The completion date is scheduled for August 2023!
Residential complex Sovremennyy ZhK v aziatskoy chasti Stambula
Residential complex Sovremennyy ZhK v aziatskoy chasti Stambula
Kartal, Turkey
from
€274,355
Completion date: 2023
Agency: FOA INVEST
This project is located in the prestigious Kartal region in the Asian part of Istanbul, whose investment attractiveness is increasing annually. Its windows offer excellent views of the Sea of Marmara and the island's Princes. In a 35-story residential complex of 364 apartments with layouts from 1 + 1 to 3 + 1 with an area of 50 to 122 square meters. Panoramic glazing is performed in the apartments. The residential complex is located in an area with developed infrastructure. Around there are many schools, private and public hospitals, shopping centers, cafes and restaurants, entertainment for every taste.  Convenient transport accessibility and the ability to quickly get to any area of Istanbul ensures proximity to the E-5 highway. The nearest metro station is just a 3-minute walk from the complex. The residential complex is located next to the stream, which has become part of the landscape design of the site. A walking path is laid along it.  The territory has a large outdoor pool with sun loungers and umbrellas. The facility also has a fitness room and a children's playground. There is a spacious indoor parking. Near the residential building are office buildings. Residents of this facility can work within walking distance of the house without wasting time on the road. The project is located in the investment-attractive area of Istanbul. The cost of housing and the payback of real estate investments in the Card show continuous growth. Excellent transport accessibility and developed infrastructure makes it especially convenient for living
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