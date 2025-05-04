Кадастровая стоимость объекта недвижимости — что это и как рассчитывается

Кадастровая стоимость — это стоимость объекта недвижимости или земельного участка, которую устанавливает государственный орган посредством проведения специальной оценки. Кадастровая стоимость применяется для правильного расчета налогов и используется в ряде других административных процедур (например, при оформлении договора дарения или установления права наследования).

Каждый объект недвижимости и земельный участок имеет кадастровую стоимость. Стоит иметь в виду, что она может отличаться от рыночной стоимости жилья. Если рыночная стоимость зависит от состояния объекта, дизайна, ремонта, расположения, вида из окна, наличия техники и других нюансов, то кадастровая имеет другие характеристики.

Для чего собственнику знать кадастровую стоимость? Во-первых, для того, чтобы правильно рассчитать налоги (например, земельный и налог на имущество). Во-вторых, чтобы грамотно управлять и распоряжаться своим недвижимым имуществом. В-третьих, для статистики, бухучета и т. п.

Определяет кадастровую стоимость государственный орган. При этом владелец объекта недвижимости может не согласиться с установленной кадастровой стоимостью и потребовать ее пересмотра. Для этого он может провести независимую оценку, а затем представить документы в организацию по государственной регистрации недвижимости.

В ряде стран Европы, а также в США, проведена комплексная оценка земель и объектов. В итоге там практически каждый объект недвижимости имеет кадастровую стоимость.

Как определяется кадастровая стоимость?

Специализированные государственные ведомства занимаются назначением кадастровой стоимости для всех земельных участков и объектов недвижимости на подведомственной им территории. Хотя точная методология различается, она обычно включает:

Анализ данных о недавних ценах продаж сопоставимых объектов недвижимости в том же районе.

Учет размера участка, разрешенной плотности застройки и видов использования.

Оценку состояния действующих строений и сооружений.

Корректировку на местоположение и сервитуты.

Цель состоит в том, чтобы определить стандартную, непредвзятую оценку рыночной стоимости имущества для налоговых целей. Оценка может периодически пересматриваться для приведения кадастровой стоимости в соответствие с меняющейся конъюнктурой рынка.

Почему важно учитывать кадастровую стоимость?

Как официальная оценка стоимости имущества, кадастровая стоимость имеет финансовые последствия для владельцев. Более высокие кадастровые значения в целом приводят к более высоким регулярным налогам. Она также влияет на разовые сборы, которые зачастую рассчитываются как процент от стоимости имущества во время передачи или наследования.

Для потенциальных покупателей анализ методологии, используемой для назначения кадастровой стоимости, дает представление о том, как оценивается местная недвижимость. Это позволяет провести обоснованное сравнение с реальными ценами предложения на рынке. Любые несоответствия должны учитываться при оценке справедливости сделки.

Вооружив себя знаниями о нюансах кадастровой стоимости, вы сможете взвешенно принять решение о покупке недвижимости.

Как узнать и оспорить кадастровую стоимость

Узнать текущую кадастровую стоимость конкретного объекта недвижимости можно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. Ее можно получить онлайн или обратившись в МФЦ.

Если кадастровая стоимость вам кажется завышенной, вы имеете право ее оспорить. Для этого потребуется подготовить пакет документов с доказательствами завышения и подать их в специальную комиссию.

В результате успешного обжалования, кадастровую стоимость пересмотрят и снизят. Это позволит вам платить меньшие по размеру налоги.

Кадастровая стоимость vs. другие стоимости

Вот примеры разных видов стоимостей, применимых к объектам недвижимости:

Кадастровая стоимость:

Кадастровая стоимость однокомнатной квартиры площадью 45 кв.м. в спальном районе города составляет $22 000.

Кадастровая стоимость земельного участка 6 соток в пригороде — $6500.

Рыночная стоимость:

Рыночная стоимость вышеупомянутой однокомнатной квартиры составляет $27 000.

Цена продажи 6 соток земли в том же пригороде — $9200.

Оценочная стоимость:

По данным независимого оценщика, стоимость квартиры оценивается в $25 800.

Оценочная стоимость участка в пригороде — $8500.

Как видно из примеров, эти показатели могут отличаться между собой в зависимости от применяемой методики расчёта. Наиболее объективный и комплексный показатель — оценочная стоимость, определенная профессиональным оценщиком.