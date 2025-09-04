Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с бассейном в Манчестере, Великобритания

двухкомнатные
10
трехкомнатные
5
7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Поднимите свой образ жизни в этой потрясающей двухкомнатной квартире на 16-м этаже, предлага…
$619,523
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Откройте для себя современную жизнь в этой обширной двухкомнатной квартире на 6-м этаже, пре…
$604,041
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 3 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Откройте для себя городскую изысканность с этим просторным северо-восточным дуплексным таунх…
$738,105
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 3 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Шаг в элегантность с этим 1370 квадратных футов (127 м2) юго-западный дуплекс таунхаус, пред…
$767,276
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Шаг в современную жизнь с этой элегантной двухкомнатной квартирой на 13-м этаже. Предлагая 7…
$614,541
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Шаг в современную жизнь с этой изысканной двухкомнатной квартирой, идеально расположенной на…
$595,403
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 3 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Это захватывающее новое развитие в самом сердце Манчестера предлагает изысканное сочетание р…
$1,11 млн
Оставить заявку

