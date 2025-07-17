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Квартиры с садом в Манчестере, Великобритания

двухкомнатные
10
трехкомнатные
4
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Шаг в современную жизнь с этой изысканной двухкомнатной квартирой, идеально расположенной на…
$590,495
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Параметры недвижимости в Манчестере, Великобритания

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