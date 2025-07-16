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Дома в Tonbridge and Malling, Великобритания

7 объектов найдено
Дом 5 спален в Tonbridge and Malling, Великобритания
Дом 5 спален
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Этот потрясающий 5-комнатный отдельно стоящий дом в Хилденборо, Кент, предлагает исключитель…
$1,98 млн
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Дом 5 спален в Tonbridge and Malling, Великобритания
Дом 5 спален
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Шаг в роскошь с этим красиво обработанным 5-комнатным отдельно стоящим домом в Хилденборо, К…
$1,81 млн
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Дом 5 спален в Tonbridge and Malling, Великобритания
Дом 5 спален
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Добро пожаловать в престижную новую закрытую застройку, расположенную на 30 акрах красивой с…
$2,02 млн
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TekceTekce
Дом 5 спален в Tonbridge and Malling, Великобритания
Дом 5 спален
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Испытайте идеальный баланс очарования сельской местности и современной роскоши в этом эксклю…
$2,02 млн
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Дом 4 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Дом 4 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этот 4-комнатный отдельно стоящий дом в Хилденборо предлагает сочетание современной роскоши …
$1,59 млн
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Дом 5 спален в Tonbridge and Malling, Великобритания
Дом 5 спален
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Зайдите внутрь этого необычного 5-комнатного выставочного дома в Хилденборо, штат Кент, разр…
$1,96 млн
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Дом 5 спален в Tonbridge and Malling, Великобритания
Дом 5 спален
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 208 м²
Этот впечатляющий 5-комнатный семейный дом в Оахилле, Хилденборо, сочетает в себе элегантный…
$1,82 млн
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Параметры недвижимости в Tonbridge and Malling, Великобритания

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