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Дома в South Oxfordshire, Великобритания

Wallingford
8
8 объектов найдено
Дом 3 спальни в Wallingford, Великобритания
Дом 3 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Расположенные в живописном городе Уоллингфорд, эти дома сочетают в себе вневременный дизайн …
$672,906
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Дом 2 спальни в Wallingford, Великобритания
Дом 2 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Откройте для себя идеальное сочетание традиционных деревенских ценностей и современного диза…
$524,300
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Дом 4 спальни в Wallingford, Великобритания
Дом 4 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Расположенные в живописном городе Уоллингфорд, эти красиво спроектированные дома сочетают в …
$1,25 млн
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Дом 5 спален в Wallingford, Великобритания
Дом 5 спален
Wallingford, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
Расположенные в живописном городе Уоллингфорд, эти красиво обработанные дома предлагают бесш…
$1,61 млн
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Дом 2 спальни в Wallingford, Великобритания
Дом 2 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Расположенные в живописном городе Уоллингфорд, эти красиво оформленные дома сочетают классич…
$560,757
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Дом 3 спальни в Wallingford, Великобритания
Дом 3 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Откройте для себя идеальный баланс традиций и современного дизайна в этих исключительных дом…
$700,249
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Дом 3 спальни в Wallingford, Великобритания
Дом 3 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Расположенные в живописном городе Уоллингфорд, эти красиво спроектированные дома сочетают тр…
$666,129
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Дом 4 спальни в Wallingford, Великобритания
Дом 4 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Расположенные в самом сердце Уоллингфорда, эти очаровательные дома сочетают традиционную арх…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в South Oxfordshire, Великобритания

с садом
Недорогая
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