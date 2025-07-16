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Дома в Cranbrook, Великобритания

7 объектов найдено
Дом 3 спальни в Cranbrook, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Откройте для себя этот восхитительный 3-комнатный, 2-комнатный отдельно стоящий дом, предлаг…
$773,892
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Дом 4 спальни в Cranbrook, Великобритания
Дом 4 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Испытайте современное проживание в этом 4-комнатном, 2-комнатном отдельном доме с 1414 квадр…
$906,667
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Дом 4 спальни в Cranbrook, Великобритания
Дом 4 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этот потрясающий 4-комнатный, 2-комнатный полуотдельный дом предлагает 1484 квадратных фута …
$847,301
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Cranbrook, Великобритания
Дом 4 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этот красиво спроектированный 4-комнатный, 2-комнатный отдельно стоящий дом предлагает 1414 …
$948,397
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Дом 4 спальни в Cranbrook, Великобритания
Дом 4 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Шаг в роскошь с этой просторной 4-комнатной, 2-комнатной отдельно стоящей квартирой, охватыв…
$928,337
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Дом 4 спальни в Cranbrook, Великобритания
Дом 4 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этот 4-комнатный, 2-комнатный полуотдельный дом предлагает 1484 квадратных фута стильного жи…
$906,650
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Дом 4 спальни в Cranbrook, Великобритания
Дом 4 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Откройте для себя красоту природы в закрытой коллекции из 28 частных домов с тремя и четырьм…
$1,07 млн
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