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Дома в Хае-Уикоме, Великобритания

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Хай-Уиком, Великобритания
Дом 3 спальни
Хай-Уиком, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенные в живописной сельской местности, эти элегантные дома в High Wycombe предлагают…
$861,485
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Дом 3 спальни в Хай-Уиком, Великобритания
Дом 3 спальни
Хай-Уиком, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Этот элегантный 3-комнатный полуотдельный дом в Хай-Уайкомбе предлагает современный дизайн и…
$810,077
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Дом 4 спальни в Хай-Уиком, Великобритания
Дом 4 спальни
Хай-Уиком, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Эти современные дома в High Wycombe предлагают идеальный баланс традиционного дизайна и совр…
$1,06 млн
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