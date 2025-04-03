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Дома в Waverley, Великобритания

5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этот дом с 3 спальнями и 2 ванными комнатами предлагает 1157 кв. футов пространства с видом …
$820,316
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Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Наслаждайтесь просторным домом с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, общей площадью 1244 кв. …
$813,718
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Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Эти апартаменты площадью 1045 кв. футов (97,1 м2) с тремя спальнями доступны за 685 000 фунт…
$807,494
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Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Исследуйте современную жизнь в Кепезе, Анталья, с 56 стильными квартирами, расположенными в …
$883,568
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Дом 2 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 2 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Наслаждайтесь прекрасно спроектированной резиденцией с 2 ​​спальнями и 2 ванными комнатами, …
$605,657
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Параметры недвижимости в Waverley, Великобритания

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