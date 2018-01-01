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  3. Новая резиденция Club Drive с бассейном и круглосуточной охраной, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Новая резиденция Club Drive с бассейном и круглосуточной охраной, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€397,064
;
9
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на поле для гольфа.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, детской площадкой, фитнес-центром, многофункциональным залом, ухоженным садом, круглосуточной охраной, зоной отдыха на крыше.

Окончание строительства - 1 квартал 2028 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 26 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Club Drive с бассейном и круглосуточной охраной, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€397,064
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3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Capri Realty Real Estate
The Mayfair от компании Nshama представляет собой великолепный образец роскошной жилой застройки с просторными студиями, 1, 2 и 3-спальными квартирами, а также двухуровневыми апартаментами в районе Таун Сквер в Дубае. Это инновационный и утонченный проект, где жители могут испытать повышенный уровень жизни в элегантных и комфортабельных домах. Это процветающее место известно своей ориентацией на семейное окружение, естественные ландшафты и широкий спектр удобств. Серия уютных домов обставлена выдающейся и прекрасной инфраструктурой. Жители могут почувствовать покой, уединение и удобное окружение во всем. Внутри присутствуют стандартные качественные планировки и тематики, а также изысканные материалы для оборудования и аксессуаров на кухне, в ванной комнате и гостиной. Широкие окна в гостинных помещениях наполняют их естественным светом и также позволяют наслаждаться природными видами на ландшафты. С огромным парком Town Square и зелеными зонами для досуга, этот проект способствует подходящему и спокойному образу жизни. Этот исключительный проект гордится наличием розничных магазинов, ресторанов, площадок для детей и множеством других высококачественных удобств вокруг живописной зеленой зоны. Каждая просторная спальня оснащена напольными покрытиями из глазурованного фарфора, встроенным гардеробом и собственной ванной комнатой. Кухня и ванная комната создают атмосферу уюта и элегантности благодаря изысканным планировкам, оборудованию и элементам декора. Это известное местоположение обогащает среду, где люди могут наслаждаться доступностью разнообразных удобств и услуг. Здесь имеются парки и сады с дорожками для бега и велосипедных прогулок, розничные магазины, торговые центры, рестораны, кафе, зоны для барбекю, а также деловые центры с фитнес-центрами, спортзалами и здравоохранением. На небольшом расстоянии можно найти образовательные учреждения, такие как школы или университеты, а также популярные достопримечательности для развлечений. Это яркое и процветающее архитектурное произведение предлагает идеальный выбор для проживания, где семьи могут отдохнуть, порадоваться и обрести небесный образ жизни. Ключевые особенности: - Изысканно спроектированные роскошные студии, 1, 2 и 3-спальные квартиры, а также двухуровневые апартаменты - Парк Town Square с 10 км треком для бега и 13 км велосипедным треком - Более 250 розничных точек, ресторанов, кафе, салонов красоты и услуг по уходу за собой - Скейт-парк и спортивная площадка площадью 8000 кв. м - Качество встроенных материалов и обстановки - Мирового класса удобства и удобства - Преимущество легкой и удобной дорожной инфраструктуры
Многоквартирный жилой дом 2BR | DG1 Living Tower | Offplan
Многоквартирный жилой дом 2BR | DG1 Living Tower | Offplan
Дубай, ОАЭ
от
€768,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в Business Bay, известной как DG1 Living Tower от Dar Al Arkan План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 50% На передачу – 30% Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1615 кв. Порошковая комната Прогулка в шкафчике Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн Район барбекю тренажерный зал Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Детская игровая площадка Супермаркет и Торговая зона Парк и зона отдыха Спа и Сауна Институт и Школа Йога и Медитация Соседство поблизости; Городская прогулка – 2,6 км DIFC – 3,9 км Шейх Зайед Роуд – 4,2 км Поло Резиденция – 4,6 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Квартира в роскошном жилом комплексе Gate
Жилой комплекс Квартира в роскошном жилом комплексе Gate
Абу-Даби, ОАЭ
от
€240,677
Площадь 46 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Gate Residence — это проект, который предлагает 463 единицы элитного жилья. Этот роскошный жилой комплекс предлагает вам возможность выбрать апартаменты с одной, двумя или тремя спальнями. The Gate предлагает все необходимое для комфортного проживания, благодаря своему уникальному расположению. Международный аэропорт Абу-Даби, институт Масдар, Gems Education, международная школа Райана и торговый центр Masdar City Community находятся всего в 5 минутах от отеля Masdar The Gate. Инфраструктура: - Велосипедные дорожки; - Фитнес клуб; - Сады и парки; - Беговые дорожки; - Детский парк; - Открытый спортзал; - Зона отдыха на открытом воздухе; - Рестораны и кафе; - Беговые дорожки; - Супермаркеты; - Спортивная площадка; - Зал для йоги и медитации. Расположение: - 5 минут – Международный аэропорт Абу-Даби; - 5 минут – GEMS Educational & Ryan International School; - 5 минут – Институт Масдар; - 15 минут – Здание Ирена; - 15 минут – развлечения на острове Яс; - 15 минут – Мир Феррари; - 20 минут – пляж Аль Раха. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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