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Новая резиденция Vita Grande с бассейнами и развлекательной зоной, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€277,608
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, тренажерным залом, детской площадкой, кинотеатром под открытым небом, магазинами и развлекательной зоной.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Мраморные столешницы
  • Кухонная мебель, изготовленная на заказ
Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Молл - 17 минут
  • Пальма Джумейра - 17 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 22 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Vita Grande с бассейнами и развлекательной зоной, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€277,608
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