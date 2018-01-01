Новая резиденция Vita Grande с бассейнами и развлекательной зоной, JVC, Дубай, ОАЭ

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К продаже предлагается квартира в изысканный жилой комплекс Jannat в центре Мидтауна.
Проект предлагает своим жителям множество удобств: благоустроенная зеленая территория, гольф-поле, детская игровая комната, фитнес-зал, ресепшен, крытая парковка, ресторан.
Поблизости находятся:
06 минут – центр города Меайсем
08 минут – Дубайский спортивный городок
10 минут – школа GEMS Metropole
16 минут – Молл Эмирейтс
20 минут – Пальма Джумейра
Jannat by Deyaar предлагает привлекательные варианты оплаты для своих покупателей и инвесторов:
12 % - при бронировании
8 % - октябрь 2023
35 % - по 5 % в феврале, июне и октябре 2024, феврале, июне и октябре 2025, феврале и июне 2026
10 % - по завершении в июне 2026
35 % - в течение 35 месяцев после завершения
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Апартаменты с 1-3 спальнями в элитном клубном доме в гармоничном зелёном оазисе. Актуальная концепция клубного дома дополнена живописным зелёным подиумом и прекрасной инфраструктурой для отдыха от шума и суеты большого города.
Доступна рассрочка с удобным планом оплаты.
Удобства и оснащение в доме
Подробнее: бассейн-инфинити; личные бассейны почти во всех квартирах; двор и сад на территории; тренажёрный зал; зоны для йоги и спорта на открытом воздухе.
Расположение и объекты поблизости
JVC — комфортный район для семей с детьми. JVC стал одним из самых популярных районов для аренды жилья. Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в JVC выросла на 15,2% и составила 13 885 $ в год.
Terrazzo соседствует с завершённой малоэтажной застройкой напротив Community Park. Свободных участков рядом с проектом нет: сообщество принимает свой окончательный облик.
Рядом есть торговый центр THE CIRCLE MALL, школа JSS International School, парки, больницы, магазины.
Изящный небоскрёб в одной из самых востребованных локаций Дубая — на острове Палм-Джумейра. Архитектуру Como Residences отличают плавные линии фасада, вдохновлённые морскими волнами, и каскад искусственных озёр. В башне есть апартаменты, дюплексы и пентхаус.
Эта элегантная башня возвышается над районом, гармонично вписываясь в ландшафт роскошных курортов, магазинов, развлекательных заведений и ресторанов.
Удобства и оснащение в доме
Подробнее об инфраструктуре: бассейн с песчаным пляжем, несколько инфинити-бассейнов, тренажёрный зал, спа и wellness-центр, корты для игры в сквош, корты для падел-тенниса, кафе, бизнес-центр с переговорными, 3–6 парковочных мест (в зависимости от квартиры).
Расположение и объекты поблизости
На острове Палм-Джумейра в окружении главных достопримечательностей Дубая. Рядом с Como Residences находятся аквапарк Aquaventure, океанариум The Lost Chambers и торговый центр Nakheel Mall с более 300 магазинами.
Из Como Residences можно будет добраться до Dubai Marina за 10 минут на машине, за 20 — до Downtown и Business Bay и за 25 — до аэропорта.