Дубай, ОАЭ

от €298,062

Сдача в: 2023

Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Уникальные апартаменты-студия The Sterling в центре Дубая в районе Business Bay. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. The Sterling by Omniyat - это многоквартирный комплекс, расположенный в центре Дубая в районе Business Bay. Проект включает в себя 2 башни со студиями, апартаментами с 1-3 спальнями от 93 кв.м., пентхаусы и эксклюзивные таунхаусы с видом на небоскреб Burj Khalifa, The Creek и район Mohammed Bin Rashid City. Комплекс включает в себя бассейны и зоны отдыха, СПА и джакузи, современный тренажёрный зал, развлекательные заведения. Транспортная доступность: - Международный аэропорт Дубая - 15 минут на авто, к аэропорту Аль-Мактум 40 минут на авто - До станции метро Business Bay и Dubai Mall - 10 минут на авто. - Автобусные остановки и паромный причал находятся в 5 минутах езды. - В 10 минутах езды на авто расположены: торговый центр Dubai Mall, Souk Al Bahar, небоскреб Burj Khalifa, Поющие фонтаны Дубая, Dubai Opera, галерея One Dubai Mall, Burj Park. - Дубайский аквариум и подводный зоопарк - 15 минут езды. Плюсы инвестирования: ▪ Рентабельность инвестиций от 6% ▪ Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления ▪ Беспроцентная рассрочка ▪ Комиссия 0% ▪ Высокий спрос арендаторов Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!