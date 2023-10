Новый комплекс вилл Hills 2-The Farmhouses с собственным пляжем и полем для гольфа, Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €1,72 млн

124–357 м² 3

Сдача в: 2026

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Ritz-Carlton Residences – престижные особняки и резиденции от премиальной сети отелей The Ritz-Carlton. Располагаясь на побережье Dubai Creek, и имея внушительную площадь в 800 000 квадратных метров, этот комплекс особняков представляет собой настоящее сосредоточение роскоши и удобств. Данный жилой комплекс включает в себя 12 вилл и резиденций премиального сегмента и воплощен в соответствии с лучшими архитектурными традициями эко-стиля. Особое внимание уделялось интерьерам: дизайн-проекты создавались лучшими специалистами, а для отделки использовались наиболее высококачественные материалы и брендовая мебель. Каждый резидент Keturah Resort by Ritz-Carlton Residences может рассчитывать на непревзойденный уровень обслуживания: собственный консьерж-сервис, готовый исполнить пожелания жителей, химчистка, личный сомелье, услуги няни, прачечная, переводчик и даже техническое обслуживание автомобилей. В соответствии с международными стандартами, жителям предлагается широкий спектр удобств класса люкс: - Отельный сервис F&B, предоставляемый лучшими шеф-поварами эмирата. - Собственный wellness-центр, оснащенный крытым бассейном, спа-зоной, площадкой для йоги и фитнес-клубом. - Частные причалы для яхт. - Роскошный парк с бассейнами, прогулочными дорожками и площадками для отдыха. - Детский клуб с учебными классами и игровыми зонами. - Закрытый клуб для резидентов с бизнес-центром, банкетными залами, пространствами для отдыха, библиотекой. - Собственная охраняемая парковка. Расположение: Ritz-Carlton Residences имеет потрясающее расположение: в радиусе нескольких километров располагается продуманная инфраструктура, где жители смогут найти все необходимые объекты. Больницы и медицинские центры, супермаркеты и розничные магазины, спортивные комплексы, школы и детские сады. Также всего в 15 минутах езды расположился развитый жилой район Dubai Creek Harbour, предлагающий еще больше вариантов для культурно-развлекательного отдыха. В нескольких минутах от жилого комплекса расположена ключевая автомагистраль Al Khail Road, с помощью которой резиденты могут быстро добраться до ключевых достопримечательностей и районов Дубая: - 10 минут до международного аэропорта Дубая. - 15 минут до района Downtown Dubai, торгового центра Dubai Mall и башни Burj Khalifa. - 20 минут до торгового центра Mall of Emirates. - 30 минут до района Dubai Marina. Недвижимость Ritz-Carlton Residences – удачное решение для ценителей комфорта и приватности. Это сообщество находится на территории одного из крупнейших заповедников эмирата, где вы сможете наслаждаться чистым воздухом и живописным видом на мангровые рощи. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!