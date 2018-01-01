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Жилой комплекс с бассейнами, спортивными площадками, зелёными прогулочными зонами, рядом с пляжем, MBR City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€440,265
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13
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О комплексе

Проект из 3-х жилых зданий рядом с морем, среди белоснежных песчаных пляжей. Более 60% территории комплекса занимают зелёные насаждения, а велосипедные и беговые дорожки - 8,4 км.

В проекте широкий выбор недвижимости: элегантные апартаменты и пентхаусы с 1-4 спальнями, виллы, особняки.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее об удобствах: просторные зелёные зоны, места отдыха на крыше с террасой, фитнес-центр, велосипедные и беговые дорожки, бассейн-инфинити, детский бассейн, неглубокий бассейн с шезлонгами и кабинками, лаунж-зоны, детские игровые площадки, спортивные площадки, охраняемая и закрытая территория.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс в центре развитого района MBR City, District One. На поездку до важных районов эмирата потребуется не более 30 минут.

За 5 минут можно добраться до отеля Meydan, за 12-20 минут - до отеля Burj Al Arab, Всемирного торгового центра Дубая, парка Safa Park, Международного аэропорта Дубая.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс с бассейнами, спортивными площадками, зелёными прогулочными зонами, рядом с пляжем, MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€440,265
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