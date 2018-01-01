Новая резиденция Amalia с бассейном недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Проект является закрытым сообществом в тихом озелененном районе Damac Hills 2, и находится рядом с Jebel Ali - Lehbab Road (E77).
Комплекс состоит исключительно из вилл с тремя спальнями.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: амфитеатр, озеро для катания на лодках, сад бабочек, велосипедные дорожки, озеро для рыбалки, плавучий кинотеатр, футбольное поле, площадка для игр в шахматы, беговая дорожка, искусственный пляж, открытый кинотеатр, пейнтбольный клуб, зооферма, парк для пикников, закусочная, игра "змеи и лестницы", волейбольная площадка, аквапарк с различными аттракционами, сад дзен.
Расположение и объекты поблизости
На автомобиле:
38 минут до ТЦ Dubai Mall
38 минут до Palm Jumeirah
37 минут до Burj Al Arab
42 минуты до The Walk JBR
Международный аэропорт Дубая (DXB) - 39 минут
Международный аэропорт Аль-Мактум - примерно в 44 минутах езды.
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам удивительную квартиру с 2 спальнями, расположенную в самом сердце Jumeirah Village Circle, известного как Оксфордский бульвар иранскими разработчиками
Удобства и удобства;
2 спальни
3 ванны
без мебели
BUA; 1250 кв.
Прачечная
Порошковая комната
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
приемная
Столовая и розничная торговля
тренажерный зал
Бассейн
Медицинский центр
Детская игровая площадка
Досуг и Парк
Ресторан и Кафе
Район барбекю
Супермаркет и Торговая зона
сад
Спортивный корт
Спа и Сауна
Велоспорт, Бег и Бег
Фитнес-центр
Расположение рядом;
Пальма Джумейра – 15 минут
Бурдж Аль Араб – 15 минут
Прогулка JBR – 20 минут
Дубай Молл – 20 минут
Международный аэропорт Дубая – 25 минут
Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Предлагаются новые апартаменты премиум класса с различными планировками. Из окон квартир открываются виды на Бурдж-Халифа, Даунтаун Дубай, Дубайский канал и город.
Элитная резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, детскими площадками, живописными видами, крытой парковкой.
Окончание строительства - июнь 2026 года.
Оплата
60% - во время строительства
40% - по завершении строительства
Удобства и оснащение в доме
Полностью оборудованные кухни
Стенные шкафы в спальнях
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом с автомагистралями и гольф-клубом.
Пляж Джумейра - 20 минут
Бурдж Халифа - 13 минут
Дубай Молл - 13 минут
Пальма Джумейра - 25 минут
Дубай Марина - 27 минут
Международный аэропорт Дубай - 15 минут