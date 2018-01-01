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  3. Новая резиденция Amalia с бассейном недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Новая резиденция Amalia с бассейном недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€311,669
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8
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О комплексе

Резиденция располагает открытым бассейном, детской площадкой и бассейном, тренажерным залом.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Марина - 5 минут
  • Mall of Emirates - 7 минут
  • Пальма Джумейра - 8 минут
  • Бурдж Аль Араб - 8 минут
  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Amalia с бассейном недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€311,669
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