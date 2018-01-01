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Охраняемая резиденция Golf Grand с бассейном рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€348,894
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10
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О комплексе

Резиденция располагает зоной отдыха, инфинити-бассейном, детской площадкой, фитнес-центр, парковкой, круглосуточной охраной, зоной барбекю.

Окончание строительства - март 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом районе, между Даунтаун Дубай и Дубай Марина.

  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Охраняемая резиденция Golf Grand с бассейном рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€348,894
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