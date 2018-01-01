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Новая резиденция с Verdana Residence II с бассейнами и садами, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€177,981
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10
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами и террасами.

Резиденция располагает бассейном и детскими бассейнами, тренажерным залом, детской площадкой, зонами отдыха и зонами барбекю, ухоженными садами, парковкой.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель
  • Двойные стеклопакеты
  • Спутниковая антенна
  • Высокоскоростной интернет
  • Стенные шкафы в спальнях
Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Марина - 18 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
  • Mall of Emirates - 23 минуты
  • Бурдж Халифа - 26 минут
  • Дубай Молл - 26 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция с Verdana Residence II с бассейнами и садами, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€177,981
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3 объекта 3
Сдача в: 2025
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Kempinski Residences The Creek Dubai – новый роскошный проект, создающийся бутик-застройщиком Swiss Property UAE в сотрудничестве с сетью фешенебельных отелей Kempinski Hotels, основанной в 1897 и являющейся самой старой группой отелей в Европе. В премиальном жилом комплексе представлены элегантные лофты, просторные апартаменты с 1–3 спальнями площадью от 77 кв. м до 391 кв. м, а также шикарные дуплексы с 2–4 спальнями. Все резиденции предлагаются с потолками двойной высоты и панорамными окнами с восхитительным видом на заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary. Интерьеры будут оформлены в светлых спокойных тонах, гармонирующих с премиальными деревянными и мраморными покрытиями, а также изысканной мебелью. Владельцы резиденций смогут наслаждаться множеством удобств, направленных на оздоровление и активный отдых, в их числе: - открытый бассейн; - тренажерный зал; - площадки для падел-тенниса, сквоша, баскетбола и пляжного волейбола; - студия йоги; - оздоровительный центр; - игровая комната, детский клуб, плескательный бассейн и парк; - кинозал; - бизнес-центр; - пешеходные и беговые дорожки. Расположение: Комплекс Kempinski Residences The Creek Dubai расположен вблизи Dubai Creek, в престижном районе Al Jaddaf. В 15 минутах езды находятся все ключевые локации эмирата, включая Downtown Dubai, Business Bay, Za'abeel и Dubai Creek Harbour. Всего за 20 минут резиденты комплекса доедут до популярных торговых центров, прогулочных и развлекательных зон Дубая, в числе которых: - Dubai Mall – самый большой торговый центр эмирата, где находятся более 1 200 магазинов розничной торговли, развлекательные центры и большое количество кафе и ресторанов; - Za'abeel Park, занимающий площадь 45 футбольных полей, – самый большой парк Дубая, где располагаются - развлекательные зоны Ice Park Dubai, Dinosaur Park, Dubai Frame, а также детские игровые площадки, фитнес-центр, пешеходные и беговые дорожки; - заповедник дикой природы Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, знаменитый большой популяцией розовых фламинго, а также других птиц, животных, насекомых и растений; - пляжи Kite Beach и Jumeirah Beach с белым песком и удобствами для отдыха и занятий водными видами спорта. Звоните или пишите, проконсультируем бесплатно, расскажем все о самых выгодных объектах в ОАЭ!
Многоквартирный жилой дом 2BR | Creek Waters | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Creek Waters | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
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€525,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Creek Waters от Emaar План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 80% На передачу – 10% Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1492 кв. Прогулка в шкафчике Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн Оборудованный тренажерный зал Уличная столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Медицинский центр Детская игровая площадка Супермаркет и Торговая зона Беговая, Велоспорт и Бег Спортивные сооружения Теннис и Баскетбольный корт Общественный зал Фитнес-центр Спа и Сауна Полностью закрытое сообщество Просторные домики Многоцелевой зал Splash Pads Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
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