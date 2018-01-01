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  3. Новая резиденция Arbor View с бассейнами в престижном районе Dubailand, Дубай, ОАЭ

Новая резиденция Arbor View с бассейнами в престижном районе Dubailand, Дубай, ОАЭ

Deira, ОАЭ
от
€381,472
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9
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами и водным украшением, беседками, зоной барбекю, детскими площадками, сауной и парной, студией йоги и фитнес-залом.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Автодром Дубай - 15 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 18 минут
  • Пальма Джумейра - 19 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Гольф-клуб - 15 минут
  • Международный аэропорт - 27 минут
Местонахождение новостройки
Deira, ОАЭ

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Новая резиденция Arbor View с бассейнами в престижном районе Dubailand, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
€381,472
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