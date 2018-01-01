Новая резиденция Arbor View с бассейнами в престижном районе Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €348,000

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в Арджане, известном как Dolce Vita от Vincitore Real Estate Development Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1262 кв. Прачечная Порошковая комната Многофункциональное пространство Открытая кухня Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона тренажерный зал Район барбекю Бассейн Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Центр здравоохранения Детская игровая площадка Супермаркет и Торговая зона сад Спа и Сауна Общественный зал Больничная зона Школа и Институт Спортивный корт Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Расположение рядом; Дубайский автодром – 05 минут Торговый центр Эмиратов – 10 минут Дубайский клуб поло и конного спорта – 10 минут IMG World of Adventure – 10 минут Бурдж Халифа – 15 минут Международный аэропорт Дубая – 20 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828