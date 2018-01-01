Новая резиденция Arbor View с бассейнами в престижном районе Dubailand, Дубай, ОАЭ

CANAL HEIGHTS - это люксовый жилой комплекс из двух башен от ведущего застройщика DAMAC совместно со швейцарским ювелирным брендом de Grisogono
Busines Bay
От застройщика предоставляется беспроцентная рассрочка на весь срок строительства 80/20
Стартовая цена / площадь
- Студия от 340000 $ / 41,3 м2
- 1BR от 455000 $ / 56,7 м2
- 2BR от 935000 $ / 122 м2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
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Forum Residence - это элитное жилое здание, которое строится в лучшем районе Маджана с легким доступом к улице Мохаммеда бин Зайеда.
Инфраструктура:
- Бассейн;
- Сауна и парная;
- Полностью оборудованный тренажерный зал;
- Крытая парковка;
- Круглосуточная охрана;
- Центральное кондиционирование.
Расположение:
Поездка от Forum Residences:
- до торгового центра Dubai Mall занимает 21 минуту;
- до Пальмы Джумейра — 22 минуты;
- до Бурдж-эль-Араб — 21 минута;
- до The Walk JBR — 25 минут.
- до Международного аэропорта Дубая (DXB) - 20 минут.
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в Арджане, известном как Dolce Vita от Vincitore Real Estate Development
Удобства и удобства;
2 спальни
3 ванны
без мебели
BUA; 1262 кв.
Прачечная
Порошковая комната
Многофункциональное пространство
Открытая кухня
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
тренажерный зал
Район барбекю
Бассейн
Столовая и розничная торговля
Ресторан и Кафе
Центр здравоохранения
Детская игровая площадка
Супермаркет и Торговая зона
сад
Спа и Сауна
Общественный зал
Больничная зона
Школа и Институт
Спортивный корт
Фитнес-центр
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Расположение рядом;
Дубайский автодром – 05 минут
Торговый центр Эмиратов – 10 минут
Дубайский клуб поло и конного спорта – 10 минут
IMG World of Adventure – 10 минут
Бурдж Халифа – 15 минут
Международный аэропорт Дубая – 20 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828