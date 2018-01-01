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One Canal

Дубай, ОАЭ
от
€6,24 млн
;
13
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О комплексе

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!

One Canal - новый элитный 9-этажный комплекс от застройщика AHS Properties, который является частью известной группы компаний AHS Group, совместно со всемирно известным итальянским брендом Fendi Casa. Амбициозный проект расположен вдоль Dubai Water Canal в районе Al Safa и предлагает изысканную коллекцию пентхаусов с 3–4 спальнями и роскошных sky villas с 4–5 спальнями. Брендированные объекты, благодаря новой линии Fendi Casa, будут оснащены самой лучшей мебелью люкс-класса, которая умело продемонстрирует фирменное наследие мастерства и современное видение бредовой недвижимости.

Среди других отличительных черт, потрясающих жилых единиц One Canal – экстравагантные интерьеры от крупнейшей в мире дизайнерской фирмы в сфере гостиничного бизнеса Hirsch Bedner Associates, удостоенной наград London 1508. Примечательно, что для обеспечения максимальной конфиденциальности, согласно генеральному плану, в элитном комплексе не будет общественных зон.

Дворцовые резиденции предложат своим жителям следующие удобства:

- частный инфинити-бассейн Sky Pool;
- панорамная ванная комната с двумя джакузи и видом на Safa Park;
- полностью оборудованные кухни Fendi;
- прачечная;
- комната для персонала;
- Sky Terrace;
- открытая обеденная зона;
- станция для приготовления теппаньяки;
- зона отдыха на открытом воздухе;
- частный лифт с выходом прямо в гостиную;
- вид на Dubai Water Canal и Safa Park;
- частные Sky Gardens.

Помимо всего этого, жильцы роскошных резиденций с 4 и 5 спальнями смогут воспользоваться частным кабинетом, кинозалом, двумя комнатами для персонала, официальной и неформальной гостиными, а также открытыми зонами отдыха в пределах своих уникальных домов.

Расположение:

Потенциальные жители потрясающего комплекса One Canal смогут воспользоваться лёгким доступом к Safa Park, который является одним из старейших парков в Дубае. Это место славится обилием лиственных деревьев, площадками для барбекю, игровыми зонами, тремя озёрами, более чем 300 видами птиц и около 17 000 видов деревьев и кустарников. В Safa Park есть также баскетбольная площадка, ярмарочная площадь, теннисный корт и беговая дорожка, что непременно оценят любители фитнеса.

Проживая в One Canal, вы будете окружены обилием различных ресторанов и кафе, где подают роскошные блюда международной кухни и аппетитные десерты.

Плюсы работы с нами:

- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.

Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
9
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 471.0
Цена за м², EUR 13,252
Цена квартиры, EUR 6,24 млн
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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One Canal
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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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