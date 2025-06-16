Квартира в новостройке Ultra-Luxury Residences Facing the Burj Khalifa & Dubai Canal. Live next to Jennifer Lopez!!!

Burj Azizi - Следующая архитектурная достопримечательность Дубая - второе по высоте здание в Дубае.

Ультра-роскошные резиденции перед Бурдж-Халифа и Дубайским каналом.

1, 2 и 3 спальные апартаменты | Передача: Q4 2029

Обзор проекта:

Burj Azizi - это предстоящий ультра-роскошный небоскреб Azizi Developments, который станет одной из самых высоких жилых башен в ОАЭ, расположенной прямо на улице Шейха Заида в центре района Дубая. С беспрепятственным видом на Burj Khalifa, Dubai Frame и канал, эта эксклюзивная высотка устанавливает новый стандарт в дизайне, образе жизни и фирменной роскоши.

Башня будет предлагать полностью обслуживаемые резиденции с 5-звездочными гостиничными удобствами, лаунжами, панорамными бассейнами и коллекцией курируемых объектов для образа жизни и хорошего самочувствия, создавая новый ориентир для ультра-стандартной городской жизни.

Цены и размеры:

1 спальня ~ 102 м2 от 1,990.000 €

2 спальни ~ 121 м2 от 3,550.000 €

3 спальни ~ 137 м2 от 6,955.000 €

План оплаты: ожидается 10-20% при бронировании, гибкие вехи.

Обновление: Q4 2029

Аренда ROI Потенциал: Сильный - люксовый сегмент в центре города стабильно дает 6-8% с высокой стоимостью перепродажи.

Особенности проживания:

Дизайнерские интерьеры с фирменной фитингой премиум-класса.

Окна от пола до потолка с панорамными Бурдж-Халифа или вид на канал.

Умные домашние системы, окружающее освещение и климат-контроль.

Пользовательские кухни с интегрированной техникой.

Дизайн в стиле консьержа с планами этажей, ориентированными на конфиденциальность.

Полностью обслуживаемые и меблированные варианты доступны.

Ультра-люксовые удобства:

Бесконечные бассейны Sky-level и террасы для отдыха.

Оздоровительная зона, спа-салон и бутик фитнес-студия.

24/7 консьерж, камердинер и служба безопасности.

Детская игровая площадка, семейные залы и мини-кинотеатр.

На крыше рестораны и кафе-бары.

На первом этаже роскошные розничные и дизайнерские бутики.

Частная вертолетная площадка и лобби шофера (TBC).

Расположение: Sheikh Zayed Road / Downtown Дубай:

2 минуты до Burj Khalifa & Dubai Mall

5 минут до Business Bay

10 минут до международного аэропорта Дубая

Прямой доступ к станциям метро и Sheikh Zayed Road

Идеально для:

Инвесторы UHNW ищут трофейные активы в элитном сегменте Дубая.

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Краткосрочные и долгосрочные доходы от аренды.

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