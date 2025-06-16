Квартира в новостройке Ultra-Luxury Residences Facing the Burj Khalifa & Dubai Canal. Live next to Jennifer Lopez!!!

Burj Azizi - Следующая архитектурная достопримечательность Дубая - второе по высоте здание в Дубае.
Ультра-роскошные резиденции перед Бурдж-Халифа и Дубайским каналом.
1, 2 и 3 спальные апартаменты | Передача: Q4 2029
Обзор проекта:
Burj Azizi - это предстоящий ультра-роскошный небоскреб Azizi Developments, который станет одной из самых высоких жилых башен в ОАЭ, расположенной прямо на улице Шейха Заида в центре района Дубая. С беспрепятственным видом на Burj Khalifa, Dubai Frame и канал, эта эксклюзивная высотка устанавливает новый стандарт в дизайне, образе жизни и фирменной роскоши.
Башня будет предлагать полностью обслуживаемые резиденции с 5-звездочными гостиничными удобствами, лаунжами, панорамными бассейнами и коллекцией курируемых объектов для образа жизни и хорошего самочувствия, создавая новый ориентир для ультра-стандартной городской жизни.
Цены и размеры:
1 спальня ~ 102 м2 от 1,990.000 €
2 спальни ~ 121 м2 от 3,550.000 €
3 спальни ~ 137 м2 от 6,955.000 €
План оплаты: ожидается 10-20% при бронировании, гибкие вехи.
Обновление: Q4 2029
Аренда ROI Потенциал: Сильный - люксовый сегмент в центре города стабильно дает 6-8% с высокой стоимостью перепродажи.
Особенности проживания:
Дизайнерские интерьеры с фирменной фитингой премиум-класса.
Окна от пола до потолка с панорамными Бурдж-Халифа или вид на канал.
Умные домашние системы, окружающее освещение и климат-контроль.
Пользовательские кухни с интегрированной техникой.
Дизайн в стиле консьержа с планами этажей, ориентированными на конфиденциальность.
Полностью обслуживаемые и меблированные варианты доступны.
Ультра-люксовые удобства:
Бесконечные бассейны Sky-level и террасы для отдыха.
Оздоровительная зона, спа-салон и бутик фитнес-студия.
24/7 консьерж, камердинер и служба безопасности.
Детская игровая площадка, семейные залы и мини-кинотеатр.
На крыше рестораны и кафе-бары.
На первом этаже роскошные розничные и дизайнерские бутики.
Частная вертолетная площадка и лобби шофера (TBC).
Расположение: Sheikh Zayed Road / Downtown Дубай:
2 минуты до Burj Khalifa & Dubai Mall
5 минут до Business Bay
10 минут до международного аэропорта Дубая
Прямой доступ к станциям метро и Sheikh Zayed Road
Идеально для:
Инвесторы UHNW ищут трофейные активы в элитном сегменте Дубая.
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Краткосрочные и долгосрочные доходы от аренды.
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