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Меблированные апартаменты в новой резиденции Neva Residences с бассейном и парковкой, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€229,560
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5
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О комплексе

Резиденция располагает 4-уровневой парковкой, тренажерным залом, бассейном, детской площадкой, зоной барбекю.

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • JBR - 17 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Меблированные апартаменты в новой резиденции Neva Residences с бассейном и парковкой, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€229,560
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Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Апартаменты Ellington Beach House по выгодной цене! Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Ellington Beach House - семиэтажный жилой комплекс, который относится к категории элитной недвижимости Дубая. Располагается в восточной части «полумесяца» архипелага Palm Jumeirah. Жители комплекса смогут наслаждаться красивыми видами на острова и горизонт Персидского залива. Семиэтажное здание жилого комплекса имеет современный минималистичный дизайн с декоративными элементами в стиле эко. В комплексе представлена роскошная дизайнерской отделка самыми качественными материалами. Территория комплекса прилегает к протяженному песчаному пляжу. Между зданием и морем находится пейзажный бассейн и обустроенная территория для отдыха. В квартирах предусмотрены панорамные окна и открытые большие балконы, которые обеспечивают прекрасное дневное освещение и способствуют визуальному расширению жилого пространства. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЖК: - В районе Palm Jumeirah строится не так много новых жилых зданий, особенно в премиальной категории. При этом жилье на островах пользуется большим спросом. - Также инвесторы могут получить резидентскую визу ОАЭ на три года или на десять лет в зависимости о суммы покупки. ПРЕИМУЩЕСТВА: ▪ доступ к частному пляжу; ▪ бассейн-инфинити площадью 400 кв. м с видом на пляж Palm Jumeirah с шезлонгами, частными и открытыми беседками и баром; ▪ спа-салон в духе первоклассных отелей; ▪ гидротерапия; ▪ детский бассейн; ▪ обширные зеленые зоны; ▪ клубный дом с лаунжем, оборудованным баром, кухней, обеденным залом с экраном для дружеских и деловых встреч, а также открытой террасой для любителей сигар; ▪ кафе и рестораны; ▪ баскетбольная площадка; ▪ теннисный корт; ▪ столы для настольных игр; ▪ вестибюль в гостиничном стиле; ▪ услуги камердинера и консьержа. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: 15 минут – курортный район Dubai Marina 20 минут – отель-парус Burj Al Arab, фризона для IT-сектора и других направлений бизнеса Dubai Internet City; 25 минут – Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera; 30 минут – деловой центр эмирата Business Bay, Международный аэропорт Дубая (DXB); 40 минут – международный аэропорт Al Maktoum International Airport (DWC). ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ! Подберём доходные и надёжные объекты недвижимости. Организуем безопасную сделку с застройщиком. Юридическое сопровождение каждой сделки.
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! The Source — свежее дополнение к портфолио известного застройщика Aldar Properties, одного из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Абу-Даби. Как и все проекты компании, комплекс будет отличаться безупречностью дизайна, высоким качеством строительства, продуманными планировками. The Source будет состоять из двух отдельных башен: North и South, расположенных в сообществе Saadiyat Grove, в Cultural District. В непосредственной близости от проекта находятся Abrahamic Family Home и Zayed National Museum. Жилой комплекс The Source будет включать коллекцию из 200 резиденций, выполненных в двух дизайнерских стилях — темном и светлом. Во всех резиденциях предусмотрены балкон, гардеробная в главной спальне, прачечная, уборная, просторное помещение под гостиную/столовую, встроенные шкафы в комнатах. Инфраструктура: Резиденты The Source получат доступ к удобствам премиального уровня внутри комплекса: нескольким крытым тренажерным залам, помещениям для йоги и медитации, залам для занятий аэробикой, крытой и открытой игровой зоне для детей, многофункциональным помещениям для отдыха и развлечений, инфинити-бассейну, сауне и парной. Жители смогут приятно провести время в дзен-садах или на террасе с панорамным видом на Zayed National Museum и фонтаны перед ним. Для любителей прогулок на велосипеде предусмотрена специальная парковка. На первом этаже комплекса будут работать F&B-заведения и рестораны, а в пешей доступности располагается Saadiyat Golf Club. Расположение: 5–15 минут Abrahamic Family Home, Zayed National Museum, Louvre Abu Dhabi, The Collection Saadiyat 20–30 минут Yas Mall, Ferrari World Abu Dhabi, Eastern Mangrove National Park, Sheikh Zayed Grand Mosque Centre Комплекс The Source станет частью многофункционального сообщества Saadiyat Grove. Комьюнити располагается в Cultural District, среди всемирно известных культурных объектов — Abrahamic Family Home, Zayed National Museum, Louvre Abu Dhabi. В нескольких минутах езды проходит Sheikh Khalifa Bin Zayed Street, благодаря доступу к этой магистрали жители комплекса могут свободно попасть в любую точку столицы ОАЭ. Международный аэропорт Абу-Даби расположен на расстоянии получаса езды. До парков отдыха и развлечений на Yas Island можно доехать на личном транспорте за 20 минут. Дорога до заповедника Eastern Mangrove National Park займет не более 25 минут. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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