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  3. Жилой комплекс Paragon с бассейнами, кинотеатром и площадками для фитнеса, с видом на парк и водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Paragon с бассейнами, кинотеатром и площадками для фитнеса, с видом на парк и водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€984,081
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20
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О комплексе

Проект расположен рядом с центром города и основными экономическими зонами и достопримечательностями Дубая.

Проект - жилой комплекс с 21 этажами, апартаментами с просторными светлыми комнатами и балконами, с которых открываются захватывающие виды на окружающий городской пейзаж, водный канал Dubai Canal или большой парк.

В дизайне интерьера использовалась нейтральная цветовая палитра, которая добавляет нотку элегантности апартаментам. На продажу предлагаются различные юниты: студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

В проекте будут предусмотрены парковочные места, выделенные для каждой квартиры, в дополнение к парковке для посетителей.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: фреш-бар у бассейна, кафе с фирменным кофе и легкими закусками, пространство для коворкинга с частным бизнес-центром, многоцелевой зал для проведения мероприятий и вечеринок, кинотеатр, высокотехнологичный симулятор игры в гольф, площадка для сквоша в стиле амфитеатра, салон для ухода за домашними животными, просторная терраса для загара, открытая площадка для йоги и зона медитации, открытая терраса для отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Находится в двух шагах от самых популярных достопримечательностей Дубая и основных экономических центров. Рядом - торговый центр Dubai Mall, Музей будущего, центр искусств Dubai Opera, всемирно известные рестораны The Maine Brasserie, Zuma, Armani Ristorante, Nusr-Et Steakhouse и Gaia, кафе, модные бары, передовые фитнес-центры и роскошные SPA-центры.

Недалеко от комплекса есть станция метро, автобусные остановки, водный общественный транспорт.

Международный аэропорт Дубая - всего в 15 минутах езды.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Paragon с бассейнами, кинотеатром и площадками для фитнеса, с видом на парк и водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€984,081
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Jumeirah Village Circle, известном как Oakley Square от Ellington Properties План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 50% На передачу – 30% Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 815 кв. Порошковая комната Область исследования Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Медицинский центр Детская игровая площадка Парки и Досуг Ресторан и Кафе Супермаркет и Торговая зона Торговая зона Велоспорт, Бег и Бег Столовая и розничная торговля Спа и сауна Фитнес-центр Школа и Институт Спортивный корт Бассейн Нижняя полка Cabanas Тихие пространства Падель теннис Кинотеатр Соседство поблизости; Высоты Победы – 2,2 км Спорт Сити – 2,5 км JVT – 2,9 км Вилла Лантана – 3.0Km Мотор Сити – 3,1 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828
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