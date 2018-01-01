Жилой комплекс Paragon с бассейнами, кинотеатром и площадками для фитнеса, с видом на парк и водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Проект расположен рядом с центром города и основными экономическими зонами и достопримечательностями Дубая.

Проект - жилой комплекс с 21 этажами, апартаментами с просторными светлыми комнатами и балконами, с которых открываются захватывающие виды на окружающий городской пейзаж, водный канал Dubai Canal или большой парк.

В дизайне интерьера использовалась нейтральная цветовая палитра, которая добавляет нотку элегантности апартаментам. На продажу предлагаются различные юниты: студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

В проекте будут предусмотрены парковочные места, выделенные для каждой квартиры, в дополнение к парковке для посетителей.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: фреш-бар у бассейна, кафе с фирменным кофе и легкими закусками, пространство для коворкинга с частным бизнес-центром, многоцелевой зал для проведения мероприятий и вечеринок, кинотеатр, высокотехнологичный симулятор игры в гольф, площадка для сквоша в стиле амфитеатра, салон для ухода за домашними животными, просторная терраса для загара, открытая площадка для йоги и зона медитации, открытая терраса для отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Находится в двух шагах от самых популярных достопримечательностей Дубая и основных экономических центров. Рядом - торговый центр Dubai Mall, Музей будущего, центр искусств Dubai Opera, всемирно известные рестораны The Maine Brasserie, Zuma, Armani Ristorante, Nusr-Et Steakhouse и Gaia, кафе, модные бары, передовые фитнес-центры и роскошные SPA-центры.

Недалеко от комплекса есть станция метро, автобусные остановки, водный общественный транспорт.

Международный аэропорт Дубая - всего в 15 минутах езды.