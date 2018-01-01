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Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в жилом комплексе Wilton Terraces, район MBR City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€390,996
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18
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О комплексе

Комплекс состоит из двух 12-этажных зданий на 283 квартиры с чистовой отделкой, встроенными шкафами и кухней с потолками высотой 3,2 м. Из окон открывается вид на небоскрёбы Бизнес Бэй.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • барбекю
  • тренажерный зал
  • библиотека
  • детская площадка
  • 1 парковочное место для каждой квартиры
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Район называют «городом» из-за его размеров и ожидаемого большого потока гостей и посетителей. Всего в MBR City планируется построить 26 400 жилых объектов с собственной монорельсовой дорогой, соединяющей район с двумя международными аэропортами. Также в проект включены: торговый комплекс The Mall of the World с самым большим в мире бассейном, больницы, школы, отели и спортивные центры. Территория района будет покрыта парками, включая поля для гольфа и центральный парк.

Комплекс расположен рядом с главными достопримечательностями города. Поблизости от проекта также находятся 2 международных школы и 3 парка. В 14 минутах езды от комплекса находится природный заповедник Ras al Khor Wildlife Sanctuary, где обитает большая популяция фламинго. До Дубай Молла и Бурдж-Халифы можно доехать за 15 минут, до финансового центра Дубая — за 17 минут.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в жилом комплексе Wilton Terraces, район MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€390,996
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