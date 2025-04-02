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Земельные участки в Затока, Украина

1 объект найдено
Участок земли в Затока, Украина
Участок земли
Затока, Украина
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
11025 Предлагаю к продаже участок 6 соток в Затоке расположенную в пределах курортной зоны.…
$40,000
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