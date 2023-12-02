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Коммерческая недвижимость в Подольск, Украина

2 объекта найдено
Коммерческая в Подольск, Украина
Коммерческая
Подольск, Украина
Площадь 6 000 м²
10169. . . Предлагаем к продаже зерно перерабатывающее предприятие в г.…
€431,128
в месяц
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Коммерческая в Подольск, Украина
Коммерческая
Подольск, Украина
Площадь 1 000 м²
Завод расположен на территории 0,6 Га (госакт) в городе Котовск. Право собственности на все …
€348,571
в месяц
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