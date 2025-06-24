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Дома в Odesa Urban Hromada, Украина

Одесса
632
632 объекта найдено
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
29187 Продается капитальный 2х этажный дом на участке 10 соток с госактом на Ленпоселке. П…
$105,000
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Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
24793 Продам компактный домик на Слободке. Общая площадь 35 кв.м. Распланирован на 2 комнат…
$16,000
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Адрес: Одесса, улица Тимирязева, 79/5 Площадь дома: 180 кв.м. Дом из красного кирпича.…
$365,000
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 284 м²
Этаж 1/2
28725. В продаже дом на Чубаевке. Дом свежей постройки, гараж на две машины, под гаражем нах…
$140,000
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
26086 Продам дом на ул. Ромашковая. Распланирован на 3 комнаты. Состояние под ваши дизайнер…
$125,000
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 1/2
31212 Продам новый дом в престижном районе на Д. Донского. Распланирован на просторную кухн…
$117,000
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Дом 20 комнат в Одесса, Украина
Дом 20 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 20
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Продам под реконструкцию: Жилое фасадное 2-этажное здание на ул. Старопортофранковская (нап…
$250,000
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
28693 Продам шикарный 2-х этажный дом на ул. Долгая. Общая площадь 250 кв.м. Выполнен в 3 ур…
$450,000
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
20513 Продам дом со всеми удобствами на Большевике, недалеко от санатория Куяльник. Общая пл…
$28,950
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Дом 10 комнат в Одесса, Украина
Дом 10 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 10
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
15175 Продам 3-этажный дом на Черёмушках. С покупкой дома Вы так же приобретаете возможнос…
$160,000
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Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
25739. Продам дом в закрытом охраняемом комплексе с видом на море. Общая площадь 130 кв.м. В…
$260,000
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
14356 Продам 2-х этажный дом на Поселке Котовского. Состояние от строителей, что позволит ва…
$65,000
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Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 239 м²
Этаж 1/2
10866 Продам дом на Фонтане. Интересный дом, качественной постройки у моря, в районе 13 ст. …
$365,000
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
№5475 Предлагаю к продаже дом в Киевском районе. Общей площадью 80 кв.м. Комнаты раздельные …
$65,000
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Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 568 м²
Этаж 1/2
13149 Продам шикарный двухэтажный дом в Чубаевке с участком в 11 соток. Общая площадь - 568…
$600,000
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Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
14953 Продам 2-х этажный дом с ремонтом возле моря. дом полностью укомплектован техникой и м…
$1,80 млн
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Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
10645 Предлагаю к продаже новый 2-х этажный дом на Таирова. Общая площадь 135 кв.м. Все ком…
$205,000
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Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
31041. Продается дом в районе Львовской, всего в 10 минутах от моря. Общая площадь 130 кв.…
$100,000
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Дом 8 комнат в Одесса, Украина
Дом 8 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
26539 Продам двухэтажный дом на пос. Котовского. Общая площадь 250 кв.м. Был начат ремонт. В…
$58,000
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
23709 Продаётся дом на Слободке. Общая площадь 65 кв.м. Распланирован на кухню и 2 комнаты. …
$28,000
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Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/3
№1156. . . Продается 3-х этажный дом в Черноморке. Общая площадь 83 кв.м. 1-й этаж - прихож…
$45,000
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
11681 Продам 2-х этажный 3-х комнатный дом на улице Патриотическая. Общая площадь участка 3 …
$65,000
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Дом 8 комнат в Одесса, Украина
Дом 8 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 8
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
27738 Продам дом на ул. Новгородская. Общая площадь 160 кв.м. Распланирован на четыре 2-х к…
$250,000
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Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж 1/2
14351 Продам 2-х этажный дом с участком 5 соток в Малиновском районе. В доме выполнен ремонт…
$299,000
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Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
21544 Предлагаю к продаже дом в р-не Вузовского. Общая площадь 70 кв.м расположен на участке…
$89,000
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Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
27390 Продам шикарный дом на Черемушках. Общая площадь 200 кв.м. В доме выполнен ремонт в со…
$380,000
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Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
21643. Продается дом на Ленпоселке. Общая площадь 81 кв.м. Просторные спальни, кухня-студия…
$50,000
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Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 184 м²
Этаж 1/2
30771 Продается двухэтажныйдом на 8-й станции Большого Фонтана, расположенный в яхт-клубе на…
$250,000
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Дом 6 комнат в Одесса, Украина
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
№1174. . . .Продам 3-х этажный дом на ул. Львовская. Общая площадь 500 кв.м. Распланирована …
$650,000
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
13828 Продаётся одноэтажный дом на Ленпосёлке. Выполнен косметический ремонт. Общая площадь…
$40,000
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Параметры недвижимости в Odesa Urban Hromada, Украина

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