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Дома в Киеве, Украина

3 объекта найдено
Дом 5 спален в Киев, Украина
Дом 5 спален
Киев, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Новый 2 Этажный Дом Киев Быковня метро Лесная SH-159-570 Продаю Новый Двух Этажный Дом в…
Цена по запросу
в месяц
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Дом 3 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением в Киев, Украина
Дом 3 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Дом 237 м2 1км от метро Осокорки SH-156-062 Киев, Осокорки, ул. Садовая. Продажа 2 эта…
€280,000
в месяц
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Таунхаус 5 комнат с террасой, с видеонаблюдением в Печерский район, Украина
Таунхаус 5 комнат с террасой, с видеонаблюдением
Печерский район, Украина
Комнаты 5
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Без%! Продажа современных таунхаусов в комплексе "Elwood Townhouse" с закрытой территорией! …
€71,884
в месяц
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Параметры недвижимости в Киеве, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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